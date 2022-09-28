Главе Кургана Елене Ситниковой не удалось выбраться из последней десятки рейтинга мэров

Глава Кургана Елена Ситникова по итогам отчетного периода (август — сентябрь текущего года) заняла 79 строчку национального рейтинга мэров. В число объектов исследования входят главы из 88 городов России.
«79-я строчка. Ситникова Елена Вячеславовна, Курган, Курганская область», — указано на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». При этом в исследовании не говорится, какие решения или действия курганского градоначальника к этому привели. Результаты были получены путем заочного анкетирования, а также очно-заочных опросов представителей экспертного сообщества.
В июне — июле Ситникова занимала 80-ю строчку таблицы. URA.RU писало ранее, что мэр Кургана Елена Ситникова потеряла три позиции в рейтинге глав городов России по сравнению с аналогичными данными за январь — март. Тогда ей в минус политологи занесли нарастающее раздражение населения, вызванное точечной застройкой центра города, практически полное отсутствие архитектурного контроля со стороны профильных подразделений мэрии и скандал, вызванный уродованием двух пешеходных улиц прокладкой наземного газопровода.
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