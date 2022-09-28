В Кургане раскупают берцы

29 сентября 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

В курганских магазинах спецодежды раскупили берцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Кургане мобилизованные раскупают берцы и военную амуницию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники некоторых магазинов спецодежды. «Все разобрали моментально. Особенно в первые несколько дней. Берцы, костюмы, тактическое снаряжение. Это было неожиданно. Сейчас сами ищем, где закупиться. Звоним поставщикам», — рассказали в магазине «Каменск Спецодежда». «Берцев уже нет. Не продаются. Хотя у нас их особо и не было, потому что мы все-таки не специализированный военный магазин. А так люди приходят, спрашивают. Пытаемся всем помочь. Прилагаем максимум усилий, чтобы подобрать необходимую экипировку», — рассказали еще в одном магазине спецодежды. В магазине военных товаров «Комбат» сообщили, что мобилизованные призывники часто приходят, но уходят ни с чем. «Приходит очень много ребят. Спрашивают разгрузочные жилеты, спальные мешки, рюкзаки, берцы. А у нас в основном шапки, маски и ремни», — рассказала сотрудница магазина. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают бронежилеты и бронепластины. Стоимость защитной одежды варьируется от 6 до 10 тысяч рублей. Также сообщалось о том, что необходимо взять с собой на призывной пункт мобилизованным гражданам. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным. По данным Минобороны России, планируется призвать 300 тысяч россиян, находящихся в запасе.

В Кургане мобилизованные раскупают берцы и военную амуницию. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники некоторых магазинов спецодежды. «Все разобрали моментально. Особенно в первые несколько дней. Берцы, костюмы, тактическое снаряжение. Это было неожиданно. Сейчас сами ищем, где закупиться. Звоним поставщикам», — рассказали в магазине «Каменск Спецодежда». «Берцев уже нет. Не продаются. Хотя у нас их особо и не было, потому что мы все-таки не специализированный военный магазин. А так люди приходят, спрашивают. Пытаемся всем помочь. Прилагаем максимум усилий, чтобы подобрать необходимую экипировку», — рассказали еще в одном магазине спецодежды. В магазине военных товаров «Комбат» сообщили, что мобилизованные призывники часто приходят, но уходят ни с чем. «Приходит очень много ребят. Спрашивают разгрузочные жилеты, спальные мешки, рюкзаки, берцы. А у нас в основном шапки, маски и ремни», — рассказала сотрудница магазина. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают бронежилеты и бронепластины. Стоимость защитной одежды варьируется от 6 до 10 тысяч рублей. Также сообщалось о том, что необходимо взять с собой на призывной пункт мобилизованным гражданам. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным. По данным Минобороны России, планируется призвать 300 тысяч россиян, находящихся в запасе.