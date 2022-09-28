Хоккеист ХК «Югра» Владислав Лукин сознался в покупке водительских прав

Нападающий хоккейного клуба «Югра» Владислав Лукин на судебных слушаниях в Ленинском суде города Уфы по делу о даче взятки за уклонение от военной службы признался еще в одном коррупционном деянии. Хоккеист сообщил, что за денежное вознаграждение приобрел водительские права.
«Хоккеист ханты-мансийской „Югры“ Владислав Лукин кроме дачи взятки за уклонение от военной службы также признался в передаче денег за получение водительского удостоверения», — цитирует слова адвоката Лукина ТАСС.
В настоящий момент в отношении Лукина рассматривается уголовное дело о даче взятки должностному лицу для уклонения от воинской службы. За содеянное гособвинитель запросил у суда наказание для Лукина в виде штрафа в размере 3 миллиона рублей. По делу о взятке проходят также хоккеисты Анвар Сулейманов и Михаил Воробьев.
Ранее URA.RU сообщало, что суд наказал хоккеиста Сулейманова за взятку ради уклонения от армии. За содеянное он получил пять лет лишения свободы условно. Защита намерена обжаловать приговор суда.
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