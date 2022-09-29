Euractiv: Евросоюз запретит поставки электрошокеров и слезоточивого газа в Россию

В рамках дополнительного пакета санкций против России Евросоюз (ЕС) предлагает ввести запрет на поставки электрошокеров. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на Еврокомиссию.
«Комиссия предложила расширить список ограничений для российских правоохранительных органов, в частности запретив им приобретать или продавать оборудование, а именно электрошокеры», — написано в материале издания. Также под запрет попадает и слезоточивый газ.
Страны Евросоюза начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса. Ранее стало известно о том, что ЕС планирует ввести против России одну из самых странных санкций за последнее время, передавал «Царьград». Помимо этого ряд оплошностей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в санкционной политике Европы играет на руку России, сообщал RT.
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В рамках дополнительного пакета санкций против России Евросоюз (ЕС) предлагает ввести запрет на поставки электрошокеров. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на Еврокомиссию. «Комиссия предложила расширить список ограничений для российских правоохранительных органов, в частности запретив им приобретать или продавать оборудование, а именно электрошокеры», — написано в материале издания. Также под запрет попадает и слезоточивый газ. Страны Евросоюза начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса. Ранее стало известно о том, что ЕС планирует ввести против России одну из самых странных санкций за последнее время, передавал «Царьград». Помимо этого ряд оплошностей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в санкционной политике Европы играет на руку России, сообщал RT.