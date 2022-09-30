В Елани устранили проблему, которая мешала мобилизованным. Видео

30 сентября 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

Для вновь прибывших призывников в Елани ставят палатки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Для мужчин прибывающих в рамках частичной мобилизации на территорию учебного центра в Елани Свердловской области ставят палатки. Ранее звучали жалобы, что мобилизованных высаживают из автобусов возле военной части и им даже негде согреться. Видео об установке палаток опубликовано в группе «Шадринск — регион 45» в соцсети «ВКонтакте». «Здарова, братва! Вот устанавливаем палатки для вновь прибывших ребят. Это палаточный городок», — говорит один из мобилизируемых. По словам администратора паблика, которому выслали данное видео, в палаточном городке в учебном центре Елани под Екатеринбургом размещены военнослужащие из Богдановича (Свердловская область) и Шадринска (Курганская область). До этого URA.RU писало, что в Елани задержали пермяка, разместившего видео, на котором якобы мобилизованные жители Березников жалуются, что их выгрузили в поле возле учебного центра и не дали ни палаток, ни печки. Также челябинцы, призванные по частичной мобилизации и отправленные в учебный центр в Елани, жаловались на условия размещения. По их словам, из-за большого количества призывников, многих размещали на полу на матрасах. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.

Для мужчин прибывающих в рамках частичной мобилизации на территорию учебного центра в Елани Свердловской области ставят палатки. Ранее звучали жалобы, что мобилизованных высаживают из автобусов возле военной части и им даже негде согреться. Видео об установке палаток опубликовано в группе «Шадринск — регион 45» в соцсети «ВКонтакте». «Здарова, братва! Вот устанавливаем палатки для вновь прибывших ребят. Это палаточный городок», — говорит один из мобилизируемых. По словам администратора паблика, которому выслали данное видео, в палаточном городке в учебном центре Елани под Екатеринбургом размещены военнослужащие из Богдановича (Свердловская область) и Шадринска (Курганская область). До этого URA.RU писало, что в Елани задержали пермяка, разместившего видео, на котором якобы мобилизованные жители Березников жалуются, что их выгрузили в поле возле учебного центра и не дали ни палаток, ни печки. Также челябинцы, призванные по частичной мобилизации и отправленные в учебный центр в Елани, жаловались на условия размещения. По их словам, из-за большого количества призывников, многих размещали на полу на матрасах. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.