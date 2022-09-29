В Екатеринбурге будут судить руководителя банка, торговавшего коммерческими тайнами

30 сентября 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Нарушителя поймали, когда он решил продать данные за 17 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководитель коммерческого банка в Екатеринбурге предлагал свердловчанам купить засекреченные сведения, которые составляют коммерческую и банковскую тайну. Речь идет о таких данных, как операции по расчетным счетам, их открытие и закрытие, остатки денежных средств на счетах и информация о вкладах (депозитах). Об этом рассказала прокуратура Свердловской области. «По версии следствия, 23-летний сотрудник коммерческого банка в 2019 году посредством мессенджера в закрытой группе сообщил неограниченному кругу лиц об имеющейся у него возможности незаконного разглашения сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, за денежное вознаграждение», — сообщает представители прокуратуры. О подобной сделке с ним договорился один из свердловчан. Чтобы скачать данные, злоумышленник обратился к программному обеспечению банка. «Он незаконно разгласил сведения об операциях по расчетным счетам, их открытии и закрытии, об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах) в отношении пяти юридических лиц, за что получил вознаграждение в сумме 17,2 тысяч рублей», — заявила пресс-служба ведомства. В настоящее время мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну). Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее в Екатеринбурге против сотрудника торговой сети «Монетка» возбудили уголовное дело за разглашение коммерческой тайны. Бывший сотрудник накануне своего увольнения и перехода к конкурентам передал по электронной почте служебную информацию об объемах продаж, выручке, рентабельности предприятия, себестоимости товара и другие важные данные. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель коммерческого банка в Екатеринбурге предлагал свердловчанам купить засекреченные сведения, которые составляют коммерческую и банковскую тайну. Речь идет о таких данных, как операции по расчетным счетам, их открытие и закрытие, остатки денежных средств на счетах и информация о вкладах (депозитах). Об этом рассказала прокуратура Свердловской области. «По версии следствия, 23-летний сотрудник коммерческого банка в 2019 году посредством мессенджера в закрытой группе сообщил неограниченному кругу лиц об имеющейся у него возможности незаконного разглашения сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, за денежное вознаграждение», — сообщает представители прокуратуры. О подобной сделке с ним договорился один из свердловчан. Чтобы скачать данные, злоумышленник обратился к программному обеспечению банка. «Он незаконно разгласил сведения об операциях по расчетным счетам, их открытии и закрытии, об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах) в отношении пяти юридических лиц, за что получил вознаграждение в сумме 17,2 тысяч рублей», — заявила пресс-служба ведомства. В настоящее время мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну). Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее в Екатеринбурге против сотрудника торговой сети «Монетка» возбудили уголовное дело за разглашение коммерческой тайны. Бывший сотрудник накануне своего увольнения и перехода к конкурентам передал по электронной почте служебную информацию об объемах продаж, выручке, рентабельности предприятия, себестоимости товара и другие важные данные.