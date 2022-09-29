Курганское управление обязали заплатить 54 млн за содержание городских улиц

Курганский арбитражный суд удовлетворил иск МУП «Специализированное дорожное предприятие» на 54,3 млн рублей к городскому управлению дорожного хозяйства. Информация появилась на сайте суда.
«Суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с муниципального казенного учреждения „Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана“ стоимости выполненных работ в сумме 54 343 213 руб. 36 коп.», — сообщается в решении судьи Татьяны Желейко от 19 сентября. Претензии касались оплаты работ по муниципальному контракту № 29 от 10 января текущего года.
Контракт по «техобслуживанию улиц и дорог города Кургана, ливневой канализации в 2022 году, а также выполнению работ по зимнему обслуживанию улиц и дорог города Кургана» был составлен на основе ранее установленных расценок за аналогичные работы. Акты выполненных работ были предоставлены 31 января и 21 февраля.
Также 4 апреля «истцом в адрес ответчика была направлена претензия <…> с требованием в течение 10 календарных дней с момента получения претензии погасить задолженность». Управление оставило ее без ответа и не выполнило обязательства.
Ответчик объяснил, что деньги на оплату контракта не поступили от департамента мэрии. Суд не счел это достаточным аргументом, чтобы не платить по контракту, и указал, что субсидиарной ответственностью облагается администрация города Кургана. При недостатке средств у управления найти деньги на погашение долга должен будет департамент развития городского хозяйства. Также ответчик должен будет выплатить 200 тысяч рублей госпошлины.
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Курганский арбитражный суд удовлетворил иск МУП «Специализированное дорожное предприятие» на 54,3 млн рублей к городскому управлению дорожного хозяйства. Информация появилась на сайте суда. «Суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с муниципального казенного учреждения „Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана“ стоимости выполненных работ в сумме 54 343 213 руб. 36 коп.», — сообщается в решении судьи Татьяны Желейко от 19 сентября. Претензии касались оплаты работ по муниципальному контракту № 29 от 10 января текущего года. Контракт по «техобслуживанию улиц и дорог города Кургана, ливневой канализации в 2022 году, а также выполнению работ по зимнему обслуживанию улиц и дорог города Кургана» был составлен на основе ранее установленных расценок за аналогичные работы. Акты выполненных работ были предоставлены 31 января и 21 февраля. Также 4 апреля «истцом в адрес ответчика была направлена претензия <…> с требованием в течение 10 календарных дней с момента получения претензии погасить задолженность». Управление оставило ее без ответа и не выполнило обязательства. Ответчик объяснил, что деньги на оплату контракта не поступили от департамента мэрии. Суд не счел это достаточным аргументом, чтобы не платить по контракту, и указал, что субсидиарной ответственностью облагается администрация города Кургана. При недостатке средств у управления найти деньги на погашение долга должен будет департамент развития городского хозяйства. Также ответчик должен будет выплатить 200 тысяч рублей госпошлины.