Курганское управление обязали заплатить 54 млн за содержание городских улиц

В Кургане суд обязал департамент мэрии выплатить десятки миллионов за уборку улиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский арбитражный суд удовлетворил иск МУП «Специализированное дорожное предприятие» на 54,3 млн рублей к городскому управлению дорожного хозяйства. Информация появилась на сайте суда.

«Суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с муниципального казенного учреждения „Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана“ стоимости выполненных работ в сумме 54 343 213 руб. 36 коп.», — сообщается в решении судьи Татьяны Желейко от 19 сентября. Претензии касались оплаты работ по муниципальному контракту № 29 от 10 января текущего года.

Контракт по «техобслуживанию улиц и дорог города Кургана, ливневой канализации в 2022 году, а также выполнению работ по зимнему обслуживанию улиц и дорог города Кургана» был составлен на основе ранее установленных расценок за аналогичные работы. Акты выполненных работ были предоставлены 31 января и 21 февраля.

Также 4 апреля «истцом в адрес ответчика была направлена претензия <…> с требованием в течение 10 календарных дней с момента получения претензии погасить задолженность». Управление оставило ее без ответа и не выполнило обязательства.

Ответчик объяснил, что деньги на оплату контракта не поступили от департамента мэрии. Суд не счел это достаточным аргументом, чтобы не платить по контракту, и указал, что субсидиарной ответственностью облагается администрация города Кургана. При недостатке средств у управления найти деньги на погашение долга должен будет департамент развития городского хозяйства. Также ответчик должен будет выплатить 200 тысяч рублей госпошлины.