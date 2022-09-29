В Кургане бывшего судебного пристава обвинили в служебном подлоге

Бывший судебный пристав предстанет перед курганским судом за служебный подлог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские следователи завершили расследование и передали в суд обвинительное заключение в отношении бывшего судебного пристава. Мужчину будут судить за превышение должностных полномочий и служебный подлог, сообщили в СУ СК РФ по Курганской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Курганского городского отделения судебных приставов. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286, ч.2 ст. 292 УК РФ (превышение должностных полномочий, служебный подлог)», — информировали в управлении. Противоправную деятельность он вел в январе 2022 года.

Работая приставом, мужчина сделал табель учета и указал в нем данные местного предприятия. После этого он вносил в него часы якобы отработанных гражданами обязательных работ. Данные об отработке должников были фиктивными.

После этого бывший пристав прикреплял табели с ложными часами отработок к делам исполнительных производств и отчитывался о выполнении. Нарушения были обнаружены отделом экономической безопасности УМВД. Обвинительное заключение в отношении бывшего пристава передали в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что руководителю курганского УФССП было внесено представление. Это произошло после того, как выяснилось, что на работу был принят мужчина, предоставивший поддельные документы об отсутствии судимостей.