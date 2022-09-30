Путин назвал причину многовековой русофобии Запада

Путин: Россия не дала Западу обобрать себя
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Русофобия началась во время колониальных захватов, считает Владимир Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин назвал причину многовековой русофобии на Западе. По его словам, это связано с тем, что в период колониальных завоеваний Москва «не дала обобрать себя». Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам.

«Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы, то, что мы не дали себя обобрать во время колониальных захватов, заставили Европу равноправно торговать», — заявил Путин. Выступление транслируется на телеканале «Россия 24».

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Президент РФ Владимир Путин назвал причину многовековой русофобии на Западе. По его словам, это связано с тем, что в период колониальных завоеваний Москва «не дала обобрать себя». Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам. «Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы, то, что мы не дали себя обобрать во время колониальных захватов, заставили Европу равноправно торговать», — заявил Путин. Выступление транслируется на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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