Омбудсмен ХМАО объяснила, что делать, если мобилизованным отказывают в проведении медкомиссии

Омбудсмен ХМАО Стребкова: мобилизованные могут обратиться к командирам частей для медобследования

05 октября 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Мобилизованные пожаловались уполномоченному по правам человека в ХМАО, что им отказывают в медкомиссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России У мобилизованных есть право обратиться к командирам части с просьбой пройти медкомиссию, а в случае отказа — обжаловать его в прокуратуре. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова. «Сегодня прошла встреча с мобилизованными. Несколько человек задали вопрос, почему они не прошли медицинское освидетельствование во время призыва. Я им разъяснила право обратиться к командирам части с просьбой пройти здесь, на месте, медицинское освидетельствование и военно-врачебную экспертизу», — прокомментировала Стребкова в телефонном разговоре с корреспондентом агентства. Если медкомиссия подтвердит, что состояние здоровья заявителя дает ему право на отсрочку от мобилизации или что он не годен, ошибочно мобилизованный отправится домой. По словам омбудсмена, если мобилизованные получат необоснованный отказ, то его можно обжаловать. «Для этого необходимо обратиться в военную прокуратуру», — уточнила Стребкова. Ранее URA.RU писало о приезде омбудсмена ХМАО в военный городок Екатеринбурга. Наталья Стребкова проверила, в каких условиях живут расквартированные в казармах мобилизованные югорчане.

У мобилизованных есть право обратиться к командирам части с просьбой пройти медкомиссию, а в случае отказа — обжаловать его в прокуратуре. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова. «Сегодня прошла встреча с мобилизованными. Несколько человек задали вопрос, почему они не прошли медицинское освидетельствование во время призыва. Я им разъяснила право обратиться к командирам части с просьбой пройти здесь, на месте, медицинское освидетельствование и военно-врачебную экспертизу», — прокомментировала Стребкова в телефонном разговоре с корреспондентом агентства. Если медкомиссия подтвердит, что состояние здоровья заявителя дает ему право на отсрочку от мобилизации или что он не годен, ошибочно мобилизованный отправится домой. По словам омбудсмена, если мобилизованные получат необоснованный отказ, то его можно обжаловать. «Для этого необходимо обратиться в военную прокуратуру», — уточнила Стребкова. Ранее URA.RU писало о приезде омбудсмена ХМАО в военный городок Екатеринбурга. Наталья Стребкова проверила, в каких условиях живут расквартированные в казармах мобилизованные югорчане.