Прокуратура ЯНАО запустила горячую линию по нарушениям при мобилизации

«Горячая линия» будет работать круглосуточно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Прокуратура ЯНАО запустила горячую линию, на которую жители округа могут позвонить, если обнаружили нарушения при мобилизации. Об этом надзорное ведомство сообщило в telegram-канале.

«С сегодняшнего дня в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа начала работу специальная „горячая линия“ по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации. „Горячая линия“ будет работать круглосуточно», — уточнили там.

Интересующие вопросы жители региона могут задать по следующим телефонным номерам:

— 8 (34922) 3-99-58, 3-99-61, — прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа;

— 8 (34963) 2-99-97, 5-33-74 — прокуратура г. Ноябрьска;

— 8 (34942) 4-16-70 — прокуратура г. Новый Уренгой;

— 8 (34995) 3-22-24 — Надымская городская прокуратура;

— 8(34992) 5-10-18 — прокуратура г. Лабытнанги;

— 8 (34922) 3-92-25 — прокуратура г. Салехарда;

— 8 (34936) 3-62-02 — прокуратура г. Губкинский;

— 8 (34938) 2-78-11, 2-85-45 -прокуратура г. Муравленко;

— 8 (34997) 2-14-64 — прокуратура Пуровского района;

— 8 (34940) 2-09-23 — прокуратура Тазовского района;

— 8 (34996) 3-02-35, 3-02-34 -прокуратура Ямальского района;

— 8 (34993) 2-27-95, 2-27-96 — прокуратура Приуральского района;

— 8 (34932) 2-15-75 — прокуратура Красноселькупского района;

— 8 (34994) 2-14-45, 2-23-96 — прокуратура Шурышкарского района;

— 8 (34993) 7-25-28 — Ямало-Ненецкая прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа;

— 8 (902) 816-40-31 (дежурный прокурор) по будням с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни.

Ранее сообщалось, что с начала частичной мобилизации в ЯНАО было аннулировано восемь повесток. За 4 дня мобилизации поступило 170 обращений.