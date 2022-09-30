В Тобольске избили мужчину из-за сигареты

01 октября 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Мужчина избил знакомого за отказ поделиться сигаретой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) мужчина избил знакомого за отказ поделиться сигаретой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Тюменской области. «В отдел полиции города Тобольска поступила информация от представителя областной больницы, что к ним с множественными травмами головы доставлен молодой человек. В ходе разбирательства по поступившему сообщению оперативники установили, что пострадавший гулял в микрорайоне Иртышский с приятелями. На улице он встретил знакомого с компанией, который попросил у пострадавшего сигарету, но, получив отказ, начал наносить заявителю удары кулаками по голове», — сообщили пресс-служба ведомства. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый студент одного из тобольских техникумов, он свою вину признал. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

В Тобольске (Тюменская область) мужчина избил знакомого за отказ поделиться сигаретой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Тюменской области. «В отдел полиции города Тобольска поступила информация от представителя областной больницы, что к ним с множественными травмами головы доставлен молодой человек. В ходе разбирательства по поступившему сообщению оперативники установили, что пострадавший гулял в микрорайоне Иртышский с приятелями. На улице он встретил знакомого с компанией, который попросил у пострадавшего сигарету, но, получив отказ, начал наносить заявителю удары кулаками по голове», — сообщили пресс-служба ведомства. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый студент одного из тобольских техникумов, он свою вину признал. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.