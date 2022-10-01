В селе Быньги под Невьянском (Свердловская область) водителю иномарки стало плохо за рулем. Он не уследил за дорогой, вылетел в кювет и врезался в опору линии электропередач (ЛЭП). Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
«В Невьянске автомобиль KIA съехал в кювет и врезался в ЛЭП. Авария произошла из-за того, что водителю стало плохо во время движения», — рассказали в пресс-службе ведомства.
ДТП произошло днем 1 октября возле дома на улице Ленина, 2. В результате аварии водитель и пассажир получили травмы различной степени.
Ранее URA.RU сообщало, что на свердловской трассе Екатеринбург-Серов произошло ДТП с участием автобуса, в котором ехали актеры кукольного театра. В результате столкновения из 16 человек двое погибло, одного доставили в больницу.
Авария произошла днем 1 октября
Фото: сообщество «Подслушано в Невьянске» в соцсети «ВКонтакте»
В селе Быньги под Невьянском (Свердловская область) водителю иномарки стало плохо за рулем. Он не уследил за дорогой, вылетел в кювет и врезался в опору линии электропередач (ЛЭП). Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «В Невьянске автомобиль KIA съехал в кювет и врезался в ЛЭП. Авария произошла из-за того, что водителю стало плохо во время движения», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло днем 1 октября возле дома на улице Ленина, 2. В результате аварии водитель и пассажир получили травмы различной степени. Ранее URA.RU сообщало, что на свердловской трассе Екатеринбург-Серов произошло ДТП с участием автобуса, в котором ехали актеры кукольного театра. В результате столкновения из 16 человек двое погибло, одного доставили в больницу.