01 октября 2022

Свердловчанин вылетел в кювет из-за плохого самочувствия. Фото

В селе Быньги водитель иномарки врезался в ЛЭП из-за того, что ему стало плохо за рулем
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, автомобильная авария, дтп, авария, разбитая машина, машина в кювете
Свердловчанин стало плохо за рулем и он вылетел в кювет (архивное фото) Фото:

В селе Быньги под Невьянском (Свердловская область) водителю иномарки стало плохо за рулем. Он не уследил за дорогой, вылетел в кювет и врезался в опору линии электропередач (ЛЭП). Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

«В Невьянске автомобиль KIA съехал в кювет и врезался в ЛЭП. Авария произошла из-за того, что водителю стало плохо во время движения», — рассказали в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло днем 1 октября возле дома на улице Ленина, 2. В результате аварии водитель и пассажир получили травмы различной степени.

Ранее URA.RU сообщало, что на свердловской трассе Екатеринбург-Серов произошло ДТП с участием автобуса, в котором ехали актеры кукольного театра. В результате столкновения из 16 человек двое погибло, одного доставили в больницу.

Авария произошла днем 1 октября
Фото:

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В селе Быньги под Невьянском (Свердловская область) водителю иномарки стало плохо за рулем. Он не уследил за дорогой, вылетел в кювет и врезался в опору линии электропередач (ЛЭП). Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «В Невьянске автомобиль KIA съехал в кювет и врезался в ЛЭП. Авария произошла из-за того, что водителю стало плохо во время движения», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло днем 1 октября возле дома на улице Ленина, 2. В результате аварии водитель и пассажир получили травмы различной степени. Ранее URA.RU сообщало, что на свердловской трассе Екатеринбург-Серов произошло ДТП с участием автобуса, в котором ехали актеры кукольного театра. В результате столкновения из 16 человек двое погибло, одного доставили в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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