В Болгарии испугались ударов США по ЗАЭС вслед за «Северными потоками»

02 октября 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

США не остановятся на «Северных потоках» и ударят по ЗАЭС, убежден политик Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» После атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые вероятнее всего совершили США, Пентагон может дойти до того, что нанесет удар по Запорожской АЭС. Такое мнение выразил болгарский политик и лидер партии «Возрождение» Костадин Костадино. «Как вы видите, они взорвали „Северный поток“. Если что-то подобное произойдет с [Запорожской] АЭС, да поможет Европе Бог. Американцам это неважно, они на другом континенте в нескольких тысячах километров, с той стороны океана», — рассказал он в беседе с telegram-каналом «Sputnik Дальнее зарубежье». Ранее бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор обвинил США и Британию во взрывах на «Северных потоках». В том, что эти страны явные подозреваемые, согласен и главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский убежден, что атака на газопроводы является составляющей глобальной гибридной войны, которую ведут США против Евросоюза. Падение давления и утечки газа на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали в ночь на 27 сентября. Основная версия произошедшего — саботаж.

После атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые вероятнее всего совершили США, Пентагон может дойти до того, что нанесет удар по Запорожской АЭС. Такое мнение выразил болгарский политик и лидер партии «Возрождение» Костадин Костадино. «Как вы видите, они взорвали „Северный поток“. Если что-то подобное произойдет с [Запорожской] АЭС, да поможет Европе Бог. Американцам это неважно, они на другом континенте в нескольких тысячах километров, с той стороны океана», — рассказал он в беседе с telegram-каналом «Sputnik Дальнее зарубежье». Ранее бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор обвинил США и Британию во взрывах на «Северных потоках». В том, что эти страны явные подозреваемые, согласен и главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский убежден, что атака на газопроводы является составляющей глобальной гибридной войны, которую ведут США против Евросоюза. Падение давления и утечки газа на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали в ночь на 27 сентября. Основная версия произошедшего — саботаж.