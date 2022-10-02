Работающих на митингах в Дагестане полицейских проверят на превышение полномочий

МВД Дагестана назначило проверки в отношении полицейских, которые обеспечивали общественную безопасность во время несанкционированных митингов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Руководством МВД по Республике Дагестан назначены проверки по всем фактам возможного превышения должностных полномочий сотрудниками полиции при обеспечении общественной безопасности в ходе несанкционированных митингов в республике», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Отмечается, что сотрудники, нарушившие закон, будут привлечены к ответственности.
Ранее в Дагестане прошли несанкционированные акции протеста против частичной мобилизации, в их организации глава региона Сергей Меликов обвинил украинские спецслужбы. В России на фоне спецоперации по защите Донбасса проходит частичная мобилизация. Она была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября с целью защиты России, ее суверенитета и целостности.
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МВД Дагестана назначило проверки в отношении полицейских, которые обеспечивали общественную безопасность во время несанкционированных митингов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Руководством МВД по Республике Дагестан назначены проверки по всем фактам возможного превышения должностных полномочий сотрудниками полиции при обеспечении общественной безопасности в ходе несанкционированных митингов в республике», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Отмечается, что сотрудники, нарушившие закон, будут привлечены к ответственности. Ранее в Дагестане прошли несанкционированные акции протеста против частичной мобилизации, в их организации глава региона Сергей Меликов обвинил украинские спецслужбы. В России на фоне спецоперации по защите Донбасса проходит частичная мобилизация. Она была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября с целью защиты России, ее суверенитета и целостности.