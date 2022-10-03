Наборы медикаментов для мобилизованных формируют на Областном аптечном складе (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные в Челябинской области получат от властей региона индивидуальные аптечки из 21 наименования лекарств и перевязочных средств. Об этом 3 октября сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Алексея Текслера. Сейчас наборы уже комплектуют на Областном аптечном складе.

В аптечку входят антибиотик широкого спектра действия «Азитромицин», отхаркивающее средство «Амброксол», обезболивающие «Анальгин» и «Кеторол экспресс», заживляющий крем «Д-пантенол» (декспантенол), антисептики «Леккер-Йод» и раствор хлоргексидина, «Полисорб» и активированный уголь, «Промез», средство от насморка «Риностоп», а также противодиарейный препарат «Фуразолидон».

Также мобилизованные получат перевязочные материалы: стерильные салфетки, бинты эластичный фиксирующий «Peha-haft» и стерильные, самоклеющиеся стерильные повязкы «Cosmopor E», лейкопластырь бактерицидный.

Мобилизацию в России объявили 21 сентября. Задачи, которые поставлены перед Вооруженными Силами РФ, соответствуют целям проводимой спецоперации на Украине. Челябинский губернатор Алексей Текслер сообщил, что правительство региона обеспечит мобилизованных теплыми вещами и обувью. Призванным по частичной мобилизации предоставят газовую горелку, фонарик, индивидуальную аптечку и сухпаек. На каждого ребенка в семье выплатят по 20 тысяч рублей из областного бюджета.

Кроме того, глава региона призвал земляков помочь мобилизованным, передав им спальные мешки и туристические коврики. Сам Текслер уже отдал личное туристическое снаряжение на нужды армии.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области