Россия ввела санкции против немецкого газового хранилища «Катарина»

Россия ввела санкции в отношении оператора германского подземного хранилища газа (ПХГ) «Катарина» — компании Erdgasspeicher Peissen Gmbh. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденный постановлением правительства», — говорится в документе. Под санкциями РФ оказалась проектная, сбытовая и эксплуатационная компания Erdgasspeicher Peissen Gmbh — совместное предприятие, созданное в 2009 году «Газпром экспортом» и немецкой VNG AG.
Страны Запада ввели жесткие санкции против Москвы с началом российской спецоперации на Украине. Новые ограничения связаны с проведением референдумов о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. По замыслу Еврокомиссии, восьмой пакет санкций должен лишить Россию дохода в размере семи миллиардов евро. Для этого, в частности, планируется ввести потолок цен на российскую нефть, а также запретить экспорт сжиженного газа.
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Россия ввела санкции в отношении оператора германского подземного хранилища газа (ПХГ) «Катарина» — компании Erdgasspeicher Peissen Gmbh. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденный постановлением правительства», — говорится в документе. Под санкциями РФ оказалась проектная, сбытовая и эксплуатационная компания Erdgasspeicher Peissen Gmbh — совместное предприятие, созданное в 2009 году «Газпром экспортом» и немецкой VNG AG. Страны Запада ввели жесткие санкции против Москвы с началом российской спецоперации на Украине. Новые ограничения связаны с проведением референдумов о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. По замыслу Еврокомиссии, восьмой пакет санкций должен лишить Россию дохода в размере семи миллиардов евро. Для этого, в частности, планируется ввести потолок цен на российскую нефть, а также запретить экспорт сжиженного газа.