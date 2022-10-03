03 октября 2022

Пермские власти потратят сотни миллионов на форумы в ОАЭ и Турции

Пермские делегации отправятся на форумы в ОАЭ, Турции, Азербайджане и Узбекистане
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Россия, устремлённая в будущее» в Манеже. Москва, пермский край
Пермский край будет ежегодно принимать участие в международных выставках Фото:

На участие в форумах делегаций Пермского края в 2023—2025 году планируется направить свыше 252 млн рублей. Информация об этом содержится в проекте бюджета, который размещен на портале заксобрания. Предполагается посещение Международной нефтегазовой выставки «ADIPEK» в г. Абу-Даби (ОАЭ), выставки «Penroleum Istambul» в г. Стамбул в Турции, «Нефть и газ Каспия» в г. Баку, «Нефть и газ Узбекистана» в Ташкенте.

«Проведение информационных мероприятий в сфере промышленности — 252 271,8 тыс. рублей. В том числе в 2023 году — 90 766,9 тыс. рублей, в 2024 году — 79 738 тыс. рублей в 2025 году — 81 766,9 тыс. рублей», — говорится в пояснительной записке.

Помимо выставок в Турции, ОАЭ и Узбекистане деньги будут направлены на посещение Петербургского газового форума, выставки «ИННОПРОМ», Татарстанского нефтегазового форума. Также средства предусмотрены на организацию Пермского инженерно-промышленного форума. В 2023 году он войдет в программу празднования 300-летия Перми. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание проект бюджета на 2023—2025 годы.

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На участие в форумах делегаций Пермского края в 2023—2025 году планируется направить свыше 252 млн рублей. Информация об этом содержится в проекте бюджета, который размещен на портале заксобрания. Предполагается посещение Международной нефтегазовой выставки «ADIPEK» в г. Абу-Даби (ОАЭ), выставки «Penroleum Istambul» в г. Стамбул в Турции, «Нефть и газ Каспия» в г. Баку, «Нефть и газ Узбекистана» в Ташкенте. «Проведение информационных мероприятий в сфере промышленности — 252 271,8 тыс. рублей. В том числе в 2023 году — 90 766,9 тыс. рублей, в 2024 году — 79 738 тыс. рублей в 2025 году — 81 766,9 тыс. рублей», — говорится в пояснительной записке. Помимо выставок в Турции, ОАЭ и Узбекистане деньги будут направлены на посещение Петербургского газового форума, выставки «ИННОПРОМ», Татарстанского нефтегазового форума. Также средства предусмотрены на организацию Пермского инженерно-промышленного форума. В 2023 году он войдет в программу празднования 300-летия Перми. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание проект бюджета на 2023—2025 годы.
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