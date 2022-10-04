Тюменцы жалуются на самоуправство во дворах. Фото

05 октября 2022 в 07:12 Размер текста - 17 +

Тюменцы недовольны тем, что жильцы двора перекрыли въезд на парковку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В социальных сетях пользователи пожаловались на один из дворов Тюмени, где жильцы закрыли парковку для машин с помощью железной цепи, которая перекрывает въезд. Они также рассказали позицию своих соседей, которые оккупировали автостоянку под собственные нужды. «В этом году было благоустройство двора по адресу Котовского 52б в рамках национального проекта. Все сделали супер, большое спасибо! Теперь возник вопрос: как парковаться?» — написали в группе «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Там также добавили фото, на которых видно парковочные места, въезд к которым огорожен цепью с замком. При этом получить туда доступ могут не все жители двора. «Со слов жительницы дома, ключи от замков только у избранных», — уточняется в посте. Автор публикации также пожаловался на данную ситуацию. По его мнению, парковка должна быть общей, так как это общедомовая территория. В комментариях пользователи посоветовали обратиться в УК с просьбой разобраться в ситуации. «Управляйка должна срезать, так как это ст. 7.1 КоАП РФ!» — пишет Андрей Самохвалов. Агентство запросило комментарий у управляющей компании «Дом с добром», которая обслуживает здание по адресу Котовского 52б, а также в администрацию города Тюмени. На момент публикации новости ответ ожидается. Фото: «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

В социальных сетях пользователи пожаловались на один из дворов Тюмени, где жильцы закрыли парковку для машин с помощью железной цепи, которая перекрывает въезд. Они также рассказали позицию своих соседей, которые оккупировали автостоянку под собственные нужды. «В этом году было благоустройство двора по адресу Котовского 52б в рамках национального проекта. Все сделали супер, большое спасибо! Теперь возник вопрос: как парковаться?» — написали в группе «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Там также добавили фото, на которых видно парковочные места, въезд к которым огорожен цепью с замком. При этом получить туда доступ могут не все жители двора. «Со слов жительницы дома, ключи от замков только у избранных», — уточняется в посте. Автор публикации также пожаловался на данную ситуацию. По его мнению, парковка должна быть общей, так как это общедомовая территория. В комментариях пользователи посоветовали обратиться в УК с просьбой разобраться в ситуации. «Управляйка должна срезать, так как это ст. 7.1 КоАП РФ!» — пишет Андрей Самохвалов. Агентство запросило комментарий у управляющей компании «Дом с добром», которая обслуживает здание по адресу Котовского 52б, а также в администрацию города Тюмени. На момент публикации новости ответ ожидается.