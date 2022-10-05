Европейская энергокомпания Eni: поставки газа из РФ возобновились

Энергокомпания Eni сообщает, что поставки газа «Газпромом» через Австрию возобновились. «Газпрому» удалось найти решение вопроса взаимодействия в условиях изменений, которые произошли в Австрии в конце сентября.
«Возобновление поставок стало возможным благодаря решению Eni и заинтересованных сторон ограничений, вытекающих из нового законодательства, введенного австрийскими регулирующими органами», — сообщил официальный сайт Eni. Данные подтвердили и в telegram-канале «Газпрома».
Ранее компания Eni доложила о «нулевых поставках» газа из РФ. Подача российского газа через территорию Австрии была приостановлена из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации.
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