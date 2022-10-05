Европейская энергокомпания Eni: поставки газа из РФ возобновились

Поставки газа «Газпромом» из РФ через Австрию возобновились
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поставки газа из РФ через Австрию возобновились Фото:

Энергокомпания Eni сообщает, что поставки газа «Газпромом» через Австрию возобновились. «Газпрому» удалось найти решение вопроса взаимодействия в условиях изменений, которые произошли в Австрии в конце сентября.

«Возобновление поставок стало возможным благодаря решению Eni и заинтересованных сторон ограничений, вытекающих из нового законодательства, введенного австрийскими регулирующими органами», — сообщил официальный сайт Eni. Данные подтвердили и в telegram-канале «Газпрома».

Ранее компания Eni доложила о «нулевых поставках» газа из РФ. Подача российского газа через территорию Австрии была приостановлена из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации.

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Энергокомпания Eni сообщает, что поставки газа «Газпромом» через Австрию возобновились. «Газпрому» удалось найти решение вопроса взаимодействия в условиях изменений, которые произошли в Австрии в конце сентября. «Возобновление поставок стало возможным благодаря решению Eni и заинтересованных сторон ограничений, вытекающих из нового законодательства, введенного австрийскими регулирующими органами», — сообщил официальный сайт Eni. Данные подтвердили и в telegram-канале «Газпрома». Ранее компания Eni доложила о «нулевых поставках» газа из РФ. Подача российского газа через территорию Австрии была приостановлена из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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