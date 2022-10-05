Пермские власти выделят деньги студклубам на покупку тиров и учебных гранат

Пермские власти выделят деньги студенческим клубам на покупку тиров и учебных гранат

Минобразования направит спортклубам на военно-прикладные секции 30 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае образовательные организации получат деньги на развитие студенческих спортклубов, где есть военно-прикладные секции и кружки. Об этом говорится в приказе, который опубликован на сайте минобрнауки края. В документе уточняется, что общий размер субсидий организациям в 2023-25 годах составит 30 млн рублей. Средства, в том числе, могут быть направлены на приобретение интерактивных тиров и учебных гранат.

«Утвердить прилагаемый порядок определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели профессиональным образовательным организациям на создание или дооснащение материально-технической базы для развития студенческих спортивных клубов в части организации секций (кружков) по военно-прикладным видам спорта на 2023 год и плановый период 2024-25 годов», — указано в документе. Предоставленные средства организации могут потратить на приобретение оборудования для стрелковой подготовки (интерактивный беспроводной лазерный стрелковый тир), спортивных гранат, комплекта тренажеров (в том числе, комплекса «Воркаут»).

Сейчас в Пермском крае действуют несколько организаций военно-патриотической направленности. Среди них, краевой центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», региональное отделение детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», военно-патриотический центр «Гроза», созданный при школе №136 и ряд других.