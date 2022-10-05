Транспортная прокуратура Перми пресекла сбыт контрафактных сигарет

06 октября 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

У предпринимателя изъяли более 3,3 тысяч пачек немаркированных сигарет Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми одного из предпринимателей поймали с крупной партией немаркированной табачной продукции. Более трех тысяч контрафктных пачек сигарет располагались в одной из торговых точек города, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «Установлено, что индивидуальным предпринимателем в одной из торговых точек города Перми хранились в целях продажи более 3,3 тысяч пачек немаркированных сигарет», — передает пресс-служба прокуратура. Стоимость продукции составляет около 370 тысяч рублей. По факту хранения контрафактной продукции возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 171.1 УК РФ (продажа немаркированных табачных изделий). Расследование сейчас продолжается. Ранее URA.RU также рассказывало о продаже контрафактной обуви в Челябинске. Несколько десятков пар обуви с чужим товарным знаком было уничтожено по решению суда.

В Перми одного из предпринимателей поймали с крупной партией немаркированной табачной продукции. Более трех тысяч контрафктных пачек сигарет располагались в одной из торговых точек города, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «Установлено, что индивидуальным предпринимателем в одной из торговых точек города Перми хранились в целях продажи более 3,3 тысяч пачек немаркированных сигарет», — передает пресс-служба прокуратура. Стоимость продукции составляет около 370 тысяч рублей. По факту хранения контрафактной продукции возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 171.1 УК РФ (продажа немаркированных табачных изделий). Расследование сейчас продолжается. Ранее URA.RU также рассказывало о продаже контрафактной обуви в Челябинске. Несколько десятков пар обуви с чужим товарным знаком было уничтожено по решению суда.