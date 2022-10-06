Мобилизованные челябинцы поделились эмоциями перед отправкой на фронт. Видео

06 октября 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Мобилизованные настроены оптимистично, обещают вернуться живыми и с победой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Челябинска, призванные в рамках частичной мобилизации 6 октября, поделились своими эмоциями перед боевым слаживанием и последующей отправкой на фронт. Мужчины настроены оптимистично. Обещают вернуться домой с победой. «Все хорошо будет. Нормально. Вообще отлично! Огонь! Сходим, придем, победим», — уверяет один из мобилизованных. Другие также настроены вернуться домой с победой. Некоторые сравнивают мобилизацию с обычным призывом. «Вот год назад с армии пришел, а сейчас, как будто заново туда ухожу». Жена одного из мобилизованных рассказала URA.RU, что спрашивала у супруга, зачем он пошел добровольцем. По ее словам, он ответил, что является патриотом своей страны, и не собирается отсиживаться в стороне. Мобилизованных проводили до автобусов под марш «Прощание славянки». Всего от военкомата по Калининскому и Курчатовскому районам 6 октября отбыло 85 человек. Главы районов Сергей Колесник и Сергей Антипов напутствовали бойцов. По их словам, возвращения мужчин ждет весь Челябинск. В ходе частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, из запаса страны планируют призвать около 300 тысяч граждан. Большая часть из них уже находится в военных частях и центрах, проходит курс подготовки. После учебки мобилизованные будут отправлены в зону СВО.

Жители Челябинска, призванные в рамках частичной мобилизации 6 октября, поделились своими эмоциями перед боевым слаживанием и последующей отправкой на фронт. Мужчины настроены оптимистично. Обещают вернуться домой с победой. «Все хорошо будет. Нормально. Вообще отлично! Огонь! Сходим, придем, победим», — уверяет один из мобилизованных. Другие также настроены вернуться домой с победой. Некоторые сравнивают мобилизацию с обычным призывом. «Вот год назад с армии пришел, а сейчас, как будто заново туда ухожу». Жена одного из мобилизованных рассказала URA.RU, что спрашивала у супруга, зачем он пошел добровольцем. По ее словам, он ответил, что является патриотом своей страны, и не собирается отсиживаться в стороне. Мобилизованных проводили до автобусов под марш «Прощание славянки». Всего от военкомата по Калининскому и Курчатовскому районам 6 октября отбыло 85 человек. Главы районов Сергей Колесник и Сергей Антипов напутствовали бойцов. По их словам, возвращения мужчин ждет весь Челябинск. В ходе частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, из запаса страны планируют призвать около 300 тысяч граждан. Большая часть из них уже находится в военных частях и центрах, проходит курс подготовки. После учебки мобилизованные будут отправлены в зону СВО.