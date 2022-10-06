Власти ЯНАО выделят муниципалитету миллионы на борьбу с терроризмом

В ЯНАО выделяют средства на формирование системы видеонаблюдения Фото: Илья Московец © URA.RU

Департамент региональной безопасности ЯНАО выделит Надымскому району 9 миллионов 295 тысяч рублей на развитие системы видеонаблюдения в муниципалитете. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Межбюджетный трансферт предоставляется Надымскому району на финансовое обеспечение вопросов по борьбе с терроризмом и экстремизмом при помощи развития единой системы видеонаблюдения на территории муниципального образования», — говорится в постановлении.

Согласно документу, реализация мероприятия должна осуществиться до 25 января 2023 года. При нецелевом использовании средств или не достижения плановых показателей эффективности, выделенные средства подлежат возврату.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ выделило 5,6 млрд. рублей на субсидии детям ХМАО и ЯНАО. Средства будут направлены на выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей.