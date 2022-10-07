Захарова высмеяла попытку Зеленского оправдаться после призыва к ядерным ударам по РФ

07 октября 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Захарова назвала Зеленского «шутом гороховым» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на оправдание президента Украины Владимира Зеленского за слова о «превентивном» ударе по России. Российский диппредставитель сравнила украинского лидера с «шутом гороховым». «Шут гороховый», — написала она в Telegram. Так Захарова прокомментировала недавнюю попытку Зеленского откреститься от своих слов о ядерном ударе по России. О том, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России», Зеленский заявил накануне, выступая по видеосвязи в Институте Лоуи (Австралия). Однако вскоре его пресс-секретарь сказал, что политик не призывал использовать ядерное оружие, а говорил о санкциях, которые требовалось ввести до начала спецоперации. Позднее и сам Зеленский заявил, что под «превентивными ударами» по России подразумевал новые рестрикции Запада. В Кремле предупреждали, что моральное состояние украинского президента приведет к непоправимым ошибкам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на оправдание президента Украины Владимира Зеленского за слова о «превентивном» ударе по России. Российский диппредставитель сравнила украинского лидера с «шутом гороховым». «Шут гороховый», — написала она в Telegram. Так Захарова прокомментировала недавнюю попытку Зеленского откреститься от своих слов о ядерном ударе по России. О том, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России», Зеленский заявил накануне, выступая по видеосвязи в Институте Лоуи (Австралия). Однако вскоре его пресс-секретарь сказал, что политик не призывал использовать ядерное оружие, а говорил о санкциях, которые требовалось ввести до начала спецоперации. Позднее и сам Зеленский заявил, что под «превентивными ударами» по России подразумевал новые рестрикции Запада. В Кремле предупреждали, что моральное состояние украинского президента приведет к непоправимым ошибкам.