Под Екатеринбургом ищут пропавшую свердловчанку. Фото

В Верхней Пышме пропала 42-летняя женщина

08 октября 2022 в 05:08 Размер текста - 17 +

Поиском пропавшей занимается полиция Верхней Пышмы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники полиции Верхней Пышмы (Свердловская область) ищут пропавшую 42-летнюю Марину Рыбину, женщина нуждается в медицинской помощи. Информация об этом появилась в соцсети. «Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, черные волосы, стрижка до плеч. На момент пропажи была одета в светло-бежевую дубленку, светлую шапку с помпоном, черные лакированные сапоги, с собой у женщины была голубая сумка», — рассказали в сообществе «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Среди особых примет у свердловчанки отмечают красное пятно под глазом на левой щеке. Последний раз женщину видели 30 сентября. Если вы видели Марину или знаете, где она находится, то сообщите по телефону +7 (900) 044-02-20. Последний раз женщину видели 30 сентября Фото: сообщество «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники полиции Верхней Пышмы (Свердловская область) ищут пропавшую 42-летнюю Марину Рыбину, женщина нуждается в медицинской помощи. Информация об этом появилась в соцсети. «Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, черные волосы, стрижка до плеч. На момент пропажи была одета в светло-бежевую дубленку, светлую шапку с помпоном, черные лакированные сапоги, с собой у женщины была голубая сумка», — рассказали в сообществе «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Среди особых примет у свердловчанки отмечают красное пятно под глазом на левой щеке. Последний раз женщину видели 30 сентября. Если вы видели Марину или знаете, где она находится, то сообщите по телефону +7 (900) 044-02-20.