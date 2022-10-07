07 октября 2022

Под Екатеринбургом ищут пропавшую свердловчанку. Фото

В Верхней Пышме пропала 42-летняя женщина
© Служба новостей «URA.RU»
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Протестные ожидания. Пермь, полиция
Поиском пропавшей занимается полиция Верхней Пышмы Фото:

Сотрудники полиции Верхней Пышмы (Свердловская область) ищут пропавшую 42-летнюю Марину Рыбину, женщина нуждается в медицинской помощи. Информация об этом появилась в соцсети.

«Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, черные волосы, стрижка до плеч. На момент пропажи была одета в светло-бежевую дубленку, светлую шапку с помпоном, черные лакированные сапоги, с собой у женщины была голубая сумка», — рассказали в сообществе «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Среди особых примет у свердловчанки отмечают красное пятно под глазом на левой щеке. Последний раз женщину видели 30 сентября. Если вы видели Марину или знаете, где она находится, то сообщите по телефону +7 (900) 044-02-20.

Последний раз женщину видели 30 сентября
Фото:

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Сотрудники полиции Верхней Пышмы (Свердловская область) ищут пропавшую 42-летнюю Марину Рыбину, женщина нуждается в медицинской помощи. Информация об этом появилась в соцсети. «Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, черные волосы, стрижка до плеч. На момент пропажи была одета в светло-бежевую дубленку, светлую шапку с помпоном, черные лакированные сапоги, с собой у женщины была голубая сумка», — рассказали в сообществе «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Среди особых примет у свердловчанки отмечают красное пятно под глазом на левой щеке. Последний раз женщину видели 30 сентября. Если вы видели Марину или знаете, где она находится, то сообщите по телефону +7 (900) 044-02-20.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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