08 октября 2022
07 октября 2022

Губернатор Моор назвал приоритетную задачу тюменского правительства

Губернатор Тюменской области Александр Моор определил сельское хозяйство одной из важнейших сфер в регионе
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, моор александр, портрет
Александр Моор также поздравил работников сельского хозяйства с праздником Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил развитие региона в сфере сельского хозяйства как одну из приоритетных задач для местных органов власти. Об этом он рассказал в своем поздравлении в честь Дня работника сельского хозяйства.

«Действующие программы развития сельских территорий работают на улучшение качества жизни на селе. Эта задача и поддержка сельского хозяйства остаются приоритетными в работе регионального правительства и в дальнейшем», — передает пресс-служба губернатора. Он отметил, что в этой сфере сейчас наблюдаются интенсивные преобразования в лучшую сторону. Так, в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты, а инфраструктура муниципалитетов качественно обновляется.

Моор также поздравил работников сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. «За неустанный труд, любовь к родной земле, большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности, укрепление и приумножение потенциала и возможностей нашего агропромышленного комплекса», — написали в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что Александр Моор и другие уральские губернаторы присоединились к полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву на агропромышленном форуме в Екатеринбурге. Выставка позволила встретиться бизнесу и органам власти для взаимодействия. Также в июне этого года в Тюменской области определились с местом постройки крупного линейного элеватора, который сможет хранить до 200 тонн зерна.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил развитие региона в сфере сельского хозяйства как одну из приоритетных задач для местных органов власти. Об этом он рассказал в своем поздравлении в честь Дня работника сельского хозяйства. «Действующие программы развития сельских территорий работают на улучшение качества жизни на селе. Эта задача и поддержка сельского хозяйства остаются приоритетными в работе регионального правительства и в дальнейшем», — передает пресс-служба губернатора. Он отметил, что в этой сфере сейчас наблюдаются интенсивные преобразования в лучшую сторону. Так, в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты, а инфраструктура муниципалитетов качественно обновляется. Моор также поздравил работников сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. «За неустанный труд, любовь к родной земле, большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности, укрепление и приумножение потенциала и возможностей нашего агропромышленного комплекса», — написали в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Моор и другие уральские губернаторы присоединились к полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву на агропромышленном форуме в Екатеринбурге. Выставка позволила встретиться бизнесу и органам власти для взаимодействия. Также в июне этого года в Тюменской области определились с местом постройки крупного линейного элеватора, который сможет хранить до 200 тонн зерна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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