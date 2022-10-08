Губернатор Моор назвал приоритетную задачу тюменского правительства

Губернатор Тюменской области Александр Моор определил сельское хозяйство одной из важнейших сфер в регионе

09 октября 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

Александр Моор также поздравил работников сельского хозяйства с праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил развитие региона в сфере сельского хозяйства как одну из приоритетных задач для местных органов власти. Об этом он рассказал в своем поздравлении в честь Дня работника сельского хозяйства. «Действующие программы развития сельских территорий работают на улучшение качества жизни на селе. Эта задача и поддержка сельского хозяйства остаются приоритетными в работе регионального правительства и в дальнейшем», — передает пресс-служба губернатора. Он отметил, что в этой сфере сейчас наблюдаются интенсивные преобразования в лучшую сторону. Так, в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты, а инфраструктура муниципалитетов качественно обновляется. Моор также поздравил работников сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. «За неустанный труд, любовь к родной земле, большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности, укрепление и приумножение потенциала и возможностей нашего агропромышленного комплекса», — написали в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Моор и другие уральские губернаторы присоединились к полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву на агропромышленном форуме в Екатеринбурге. Выставка позволила встретиться бизнесу и органам власти для взаимодействия. Также в июне этого года в Тюменской области определились с местом постройки крупного линейного элеватора, который сможет хранить до 200 тонн зерна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил развитие региона в сфере сельского хозяйства как одну из приоритетных задач для местных органов власти. Об этом он рассказал в своем поздравлении в честь Дня работника сельского хозяйства. «Действующие программы развития сельских территорий работают на улучшение качества жизни на селе. Эта задача и поддержка сельского хозяйства остаются приоритетными в работе регионального правительства и в дальнейшем», — передает пресс-служба губернатора. Он отметил, что в этой сфере сейчас наблюдаются интенсивные преобразования в лучшую сторону. Так, в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты, а инфраструктура муниципалитетов качественно обновляется. Моор также поздравил работников сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. «За неустанный труд, любовь к родной земле, большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности, укрепление и приумножение потенциала и возможностей нашего агропромышленного комплекса», — написали в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Моор и другие уральские губернаторы присоединились к полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву на агропромышленном форуме в Екатеринбурге. Выставка позволила встретиться бизнесу и органам власти для взаимодействия. Также в июне этого года в Тюменской области определились с местом постройки крупного линейного элеватора, который сможет хранить до 200 тонн зерна.