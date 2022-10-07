Свердловская девочка получила травму во время туристического похода возле горы Золотой камень. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.
«Вблизи горы Золотой камень при прохождении туристического маршрута получила травму ребенок. Из-за труднодоступной местности спасатели два километра добирались до группы пешком. После обследования пострадавшей врачом сотрудники МЧС приступили к эвакуации пострадавшей с помощью спинального щита», — рассказали представители ведомства.
Инцидент произошел 8 октября примерно в 15 часов. После спасения девочки сотрудники МЧС доставили ребенка в больницу Североуральска (Свердловская область) для медобследования.
Ранее URA.RU сообщало, что при сплаве по реке Серга в Свердловской области группа из восьми туристов перевернулась на катамаране. Им удалось добраться до ближайшего острова, где они остались ждать спасателей.
Ребенка доставили в больницу Среднеуральска
Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области
Свердловчанка получила травму во время турпохода на горе Золотой камень
Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области
Из-за труднодоступной местности спасатели два километра добирались до группы пешком
Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области
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Свердловская девочка получила травму во время туристического похода возле горы Золотой камень. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. «Вблизи горы Золотой камень при прохождении туристического маршрута получила травму ребенок. Из-за труднодоступной местности спасатели два километра добирались до группы пешком. После обследования пострадавшей врачом сотрудники МЧС приступили к эвакуации пострадавшей с помощью спинального щита», — рассказали представители ведомства. Инцидент произошел 8 октября примерно в 15 часов. После спасения девочки сотрудники МЧС доставили ребенка в больницу Североуральска (Свердловская область) для медобследования. Ранее URA.RU сообщало, что при сплаве по реке Серга в Свердловской области группа из восьми туристов перевернулась на катамаране. Им удалось добраться до ближайшего острова, где они остались ждать спасателей.