Свердловский ребенок пострадал во время турпохода. Фото

08 октября 2022 в 22:16 Размер текста - 17 +

Девочка травмировалась во время турпохода на горе Золотой камень Фото: Сергей Русанов © URA.RU Свердловская девочка получила травму во время туристического похода возле горы Золотой камень. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. «Вблизи горы Золотой камень при прохождении туристического маршрута получила травму ребенок. Из-за труднодоступной местности спасатели два километра добирались до группы пешком. После обследования пострадавшей врачом сотрудники МЧС приступили к эвакуации пострадавшей с помощью спинального щита», — рассказали представители ведомства. Инцидент произошел 8 октября примерно в 15 часов. После спасения девочки сотрудники МЧС доставили ребенка в больницу Североуральска (Свердловская область) для медобследования. Ранее URA.RU сообщало, что при сплаве по реке Серга в Свердловской области группа из восьми туристов перевернулась на катамаране. Им удалось добраться до ближайшего острова, где они остались ждать спасателей. Ребенка доставили в больницу Среднеуральска Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области Свердловчанка получила травму во время турпохода на горе Золотой камень Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области Из-за труднодоступной местности спасатели два километра добирались до группы пешком Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Свердловская девочка получила травму во время туристического похода возле горы Золотой камень. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. «Вблизи горы Золотой камень при прохождении туристического маршрута получила травму ребенок. Из-за труднодоступной местности спасатели два километра добирались до группы пешком. После обследования пострадавшей врачом сотрудники МЧС приступили к эвакуации пострадавшей с помощью спинального щита», — рассказали представители ведомства. Инцидент произошел 8 октября примерно в 15 часов. После спасения девочки сотрудники МЧС доставили ребенка в больницу Североуральска (Свердловская область) для медобследования. Ранее URA.RU сообщало, что при сплаве по реке Серга в Свердловской области группа из восьми туристов перевернулась на катамаране. Им удалось добраться до ближайшего острова, где они остались ждать спасателей.