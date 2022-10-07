07 октября 2022

Свердловский ребенок пострадал во время турпохода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка травмировалась во время турпохода на горе Золотой камень Фото:

Свердловская девочка получила травму во время туристического похода возле горы Золотой камень. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

«Вблизи горы Золотой камень при прохождении туристического маршрута получила травму ребенок. Из-за труднодоступной местности спасатели два километра добирались до группы пешком. После обследования пострадавшей врачом сотрудники МЧС приступили к эвакуации пострадавшей с помощью спинального щита», — рассказали представители ведомства.

Инцидент произошел 8 октября примерно в 15 часов. После спасения девочки сотрудники МЧС доставили ребенка в больницу Североуральска (Свердловская область) для медобследования.

Ранее URA.RU сообщало, что при сплаве по реке Серга в Свердловской области группа из восьми туристов перевернулась на катамаране. Им удалось добраться до ближайшего острова, где они остались ждать спасателей.

Ребенка доставили в больницу Среднеуральска
Фото:
Свердловчанка получила травму во время турпохода на горе Золотой камень
Фото:
Из-за труднодоступной местности спасатели два километра добирались до группы пешком
Фото:

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Свердловская девочка получила травму во время туристического похода возле горы Золотой камень. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. «Вблизи горы Золотой камень при прохождении туристического маршрута получила травму ребенок. Из-за труднодоступной местности спасатели два километра добирались до группы пешком. После обследования пострадавшей врачом сотрудники МЧС приступили к эвакуации пострадавшей с помощью спинального щита», — рассказали представители ведомства. Инцидент произошел 8 октября примерно в 15 часов. После спасения девочки сотрудники МЧС доставили ребенка в больницу Североуральска (Свердловская область) для медобследования. Ранее URA.RU сообщало, что при сплаве по реке Серга в Свердловской области группа из восьми туристов перевернулась на катамаране. Им удалось добраться до ближайшего острова, где они остались ждать спасателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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