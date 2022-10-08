МИД РФ: США дают ВСУ ориентировки по ведению боевых действий

09 октября 2022 в 09:29 Размер текста - 17 +

Вашингтон продолжает оказывать Киеву военную помощь Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США дают ориентировки по ведению боевых действий. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. «Действительно, Вашингтон продолжает интенсивно накачивать киевский режим тяжелым вооружением, <…> дает ориентировки по ведению боевых действий. Все это превращает его в участника конфликта, — сказал Полищук. Его слова приводит ТАСС. Также представитель МИД уточнил, что США поставляют Киеву данные с военных спутников и помогают вербовать иностранных наемников из Франции, Германии. Польши, Великобритании и других стран. Ранее сообщалось, что у американцев заканчиваются запасы ракет HIMARS для Украины. Кроме того, Украина при поддержке США задумалась о расчленении России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. США активно оказывают поддержку Киеву, как финансовую, так и военную.

США дают ориентировки по ведению боевых действий. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. «Действительно, Вашингтон продолжает интенсивно накачивать киевский режим тяжелым вооружением, <…> дает ориентировки по ведению боевых действий. Все это превращает его в участника конфликта, — сказал Полищук. Его слова приводит ТАСС. Также представитель МИД уточнил, что США поставляют Киеву данные с военных спутников и помогают вербовать иностранных наемников из Франции, Германии. Польши, Великобритании и других стран. Ранее сообщалось, что у американцев заканчиваются запасы ракет HIMARS для Украины. Кроме того, Украина при поддержке США задумалась о расчленении России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. США активно оказывают поддержку Киеву, как финансовую, так и военную.