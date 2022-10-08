Крановщица в Челябинске погибла, выпав из кабины

09 октября 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

Женщина погибла в результате несчастного случая Фото: Сергей Русанов Крановщица в Челябинске погибла в результате несчастного случая. По предварительным данным, 50-летняя женщина выпала из кабины крана, сообщает источник URA.RU. «Несчастный случай произошел 7 октября в 11:30 на Троицком тракте, 4/1. По предварительным данным, выпала из кабины крана женщина 1972 года рождения, крановщица механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ ОАО „РЖД“. Погибла на месте от полученных травм», — рассказал источник URA.RU. По факту происшествия проводится проверка. В следственном управлении СКР по Челябинской области на сообщения от редакции URА.RU на момент выхода публикации не ответили.

Крановщица в Челябинске погибла в результате несчастного случая. По предварительным данным, 50-летняя женщина выпала из кабины крана, сообщает источник URA.RU. «Несчастный случай произошел 7 октября в 11:30 на Троицком тракте, 4/1. По предварительным данным, выпала из кабины крана женщина 1972 года рождения, крановщица механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ ОАО „РЖД“. Погибла на месте от полученных травм», — рассказал источник URA.RU. По факту происшествия проводится проверка. В следственном управлении СКР по Челябинской области на сообщения от редакции URА.RU на момент выхода публикации не ответили.