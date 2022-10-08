08 октября 2022
07 октября 2022

Крановщица в Челябинске погибла, выпав из кабины

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, башенный кран, строительство жилья, виды города пермь
Женщина погибла в результате несчастного случая Фото:

Крановщица в Челябинске погибла в результате несчастного случая. По предварительным данным, 50-летняя женщина выпала из кабины крана, сообщает источник URA.RU.

«Несчастный случай произошел 7 октября в 11:30 на Троицком тракте, 4/1. По предварительным данным, выпала из кабины крана женщина 1972 года рождения, крановщица механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ ОАО „РЖД“. Погибла на месте от полученных травм», — рассказал источник URA.RU.

По факту происшествия проводится проверка. В следственном управлении СКР по Челябинской области на сообщения от редакции URА.RU на момент выхода публикации не ответили.

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Крановщица в Челябинске погибла в результате несчастного случая. По предварительным данным, 50-летняя женщина выпала из кабины крана, сообщает источник URA.RU. «Несчастный случай произошел 7 октября в 11:30 на Троицком тракте, 4/1. По предварительным данным, выпала из кабины крана женщина 1972 года рождения, крановщица механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ ОАО „РЖД“. Погибла на месте от полученных травм», — рассказал источник URA.RU. По факту происшествия проводится проверка. В следственном управлении СКР по Челябинской области на сообщения от редакции URА.RU на момент выхода публикации не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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