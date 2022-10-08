08 октября 2022
07 октября 2022

В Миассе школьник «заминировал» мэрию через интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальные сети, вконтакте, социальная сеть
Сообщение школьник оставил во «ВКонтакте» Фото:

В Миассе Челябинской области восьмиклассник в соцсетях разместил не соответствующую действительности информацию о минировании здания местной администрации. Информацию сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Ученик восьмого класса одной из школ Миасса разместил в соцсети „ВКонтакте“ сообщение о минировании здания администрации Миасского городского округа. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — уточнил URA.RU собеседник.

По данным собеседника, по данному факту для нарушителя избирается мера пресечения. В пресс-службу Следственного управления СКР России по Челябинский области направлен запрос. К моменту публикации материала ответ на него не поступил.

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В Миассе Челябинской области восьмиклассник в соцсетях разместил не соответствующую действительности информацию о минировании здания местной администрации. Информацию сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Ученик восьмого класса одной из школ Миасса разместил в соцсети „ВКонтакте“ сообщение о минировании здания администрации Миасского городского округа. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — уточнил URA.RU собеседник. По данным собеседника, по данному факту для нарушителя избирается мера пресечения. В пресс-службу Следственного управления СКР России по Челябинский области направлен запрос. К моменту публикации материала ответ на него не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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