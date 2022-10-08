В Миассе школьник «заминировал» мэрию через интернет

09 октября 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

Сообщение школьник оставил во «ВКонтакте» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области восьмиклассник в соцсетях разместил не соответствующую действительности информацию о минировании здания местной администрации. Информацию сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Ученик восьмого класса одной из школ Миасса разместил в соцсети „ВКонтакте“ сообщение о минировании здания администрации Миасского городского округа. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — уточнил URA.RU собеседник. По данным собеседника, по данному факту для нарушителя избирается мера пресечения. В пресс-службу Следственного управления СКР России по Челябинский области направлен запрос. К моменту публикации материала ответ на него не поступил.

В Миассе Челябинской области восьмиклассник в соцсетях разместил не соответствующую действительности информацию о минировании здания местной администрации. Информацию сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Ученик восьмого класса одной из школ Миасса разместил в соцсети „ВКонтакте“ сообщение о минировании здания администрации Миасского городского округа. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — уточнил URA.RU собеседник. По данным собеседника, по данному факту для нарушителя избирается мера пресечения. В пресс-службу Следственного управления СКР России по Челябинский области направлен запрос. К моменту публикации материала ответ на него не поступил.