Советник главы МВД Украины: ударившая по Киеву ракета упала рядом с офисом Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Ракета приземлилась рядом с офисами СБУ и Владимира Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ракета, ударившая по Киеву, упала рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской. Работают спасатели», — написал он. Рядом с местом приземления ракеты находится офис СБУ, а также офис президента Украины.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ракета, ударившая по Киеву, упала рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. «Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской. Работают спасатели», — написал он. Рядом с местом приземления ракеты находится офис СБУ, а также офис президента Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...