Советник главы МВД Украины: ударившая по Киеву ракета упала рядом с офисом Зеленского

Ракета приземлилась рядом с офисами СБУ и Владимира Зеленского
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ракета, ударившая по Киеву, упала рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
«Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской. Работают спасатели», — написал он. Рядом с местом приземления ракеты находится офис СБУ, а также офис президента Украины.
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