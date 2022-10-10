Советник главы МВД Украины: ударившая по Киеву ракета упала рядом с офисом Зеленского

10 октября 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Ракета приземлилась рядом с офисами СБУ и Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракета, ударившая по Киеву, упала рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. «Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской. Работают спасатели», — написал он. Рядом с местом приземления ракеты находится офис СБУ, а также офис президента Украины.

Ракета, ударившая по Киеву, упала рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. «Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской. Работают спасатели», — написал он. Рядом с местом приземления ракеты находится офис СБУ, а также офис президента Украины.