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Депутат ГД Ильтяков решил проблему курганского села. Фото

В селе Частоозерье построили резервуар для запаса воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕР. Курган , ильтяков александр
Депутат Александр Ильтяков рассказал о завершении строительства важного объекта в селе Частоозерье Фото:

Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков сообщил о завершении строительства резервуара для воды в селе Частоозерье. Об этом политик написал в своем telegram-канале. По его словам, новый объект решит проблему с обеспечением водой райцентра.

«Построили резервуар для запаса воды. Частоозерье обеспечено запасом воды на ближайшие пять — десять лет. Отключений не будет даже в самые жаркие летние дни», — написал депутат и секретарь курганского регионального отделения партии «Единая Россия». Ильтяков уточнил, что строительство резервуара шло два месяца. Его объем составляет 569 кубических метров.

Ранее в своем telegram-канале депутат Госдумы отмечал, что решение о строительстве резервуара было принято из-за того, что воду жители села стали использовать для бытовых нужд, полива и так далее. Приходилось останавливать подачу воды и ждать, пока скважины пополнят нужный объем. С вводом резервуара перебоев с обеспечением водой в райцентре не будет, добавлял Ильтяков.

Ранее URA.RU писало, что в мае этого года в Белозерском округе проблемы с водой связывали с несанкционированным поливом огородов. До конца июня 2020 года из-за проблем с насосами жителям Шумихи приходилось мыться по графику.

В селе Частоозерье построили резервуар для воды
Фото:
Строительство объекта начали в конце июля
Фото:

Вода в резервуаре будет круглые сутки и весь год
Фото:

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Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков сообщил о завершении строительства резервуара для воды в селе Частоозерье. Об этом политик написал в своем telegram-канале. По его словам, новый объект решит проблему с обеспечением водой райцентра. «Построили резервуар для запаса воды. Частоозерье обеспечено запасом воды на ближайшие пять — десять лет. Отключений не будет даже в самые жаркие летние дни», — написал депутат и секретарь курганского регионального отделения партии «Единая Россия». Ильтяков уточнил, что строительство резервуара шло два месяца. Его объем составляет 569 кубических метров. Ранее в своем telegram-канале депутат Госдумы отмечал, что решение о строительстве резервуара было принято из-за того, что воду жители села стали использовать для бытовых нужд, полива и так далее. Приходилось останавливать подачу воды и ждать, пока скважины пополнят нужный объем. С вводом резервуара перебоев с обеспечением водой в райцентре не будет, добавлял Ильтяков. Ранее URA.RU писало, что в мае этого года в Белозерском округе проблемы с водой связывали с несанкционированным поливом огородов. До конца июня 2020 года из-за проблем с насосами жителям Шумихи приходилось мыться по графику.
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