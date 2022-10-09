В Пермском округе после реформы отберут кандидатов на пост главы

Кандидатов на главу Пермского района отберет конкурсная комиссия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском муниципальном округе депутаты местной думы определились с конкурсом по отбору кандидатов на должность главы. Заседание комиссии, на котором определятся претенденты на кресло главы территории, назначены на 17 ноября.

«Депутаты думы на внеочередном заседании рассмотрели вопросы организационного характера. Главными из них были проведение публичных слушаний по Уставу Пермского муниципального округа, а также назначение даты проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы округа. Заседание конкурсной комиссии назначено на 17 ноября», — сообщается на сайте газеты «Нива». Прием документов от претендентов на пост главы округа уже начался, избрать нового руководителя территории предстоит депутатам муниципалитета.

URA.RU рассказывало, что в сентябре в Пермском округе состоялись выборы нового состава думы представительного органа. Большинство мест в нем заняли кандидаты от «Единой России», а пост спикера занял Дмитрий Гордиенко.

Решение об объединении всех поселений Пермского района в округ приняли в апреле депутаты законодательного собрания Пермского края. Перед этим свое согласие на проведение муниципальной реформы дали жители всех 16 поселений.