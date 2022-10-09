На Украине погиб пермяк, у которого через 11 дней истекал срок контракта

10 октября 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Прощание с погибшим военнослужащим пройдет в Чайковском 11 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Чайковского городского округа (Пермский край), 38-летний Сергей Соколов. Информацию о гибели военнослужащего, появившуюся в соцсетях, URA.RU подтвердили в администрации округа. «Действительно, погиб житель Чайковского округа [Сергей Соколов], служивший по контракту, и находившейся в зоне проведения СВО», — отметили в мэрии. По данным telegram-канала «Чайковская зорька», военнослужащий погиб 3 октября, не дожив до окончания срока действия контракта 11 дней. Прощание с Сергеем Соколовым пройдет в городе Чайковском 11 октября в ритуальном зале по адресу Вокзальная,12А. Ранее сегодня стало известно о гибели военнослужащего села Карагай Максима Постаногова. Мужчина решил отправиться на фронт добровольцем. Дата прощания с военнослужащим пока не назначена. Спецоперация, о которой объявил президент РФ Владимир Путин, продолжается с 24 февраля. Глава государства отмечал, что главной целью спецоперации является освобождение территорий Донецка и Луганска, защита мирных жителей от киевского режима.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Чайковского городского округа (Пермский край), 38-летний Сергей Соколов. Информацию о гибели военнослужащего, появившуюся в соцсетях, URA.RU подтвердили в администрации округа. «Действительно, погиб житель Чайковского округа [Сергей Соколов], служивший по контракту, и находившейся в зоне проведения СВО», — отметили в мэрии. По данным telegram-канала «Чайковская зорька», военнослужащий погиб 3 октября, не дожив до окончания срока действия контракта 11 дней. Прощание с Сергеем Соколовым пройдет в городе Чайковском 11 октября в ритуальном зале по адресу Вокзальная,12А. Ранее сегодня стало известно о гибели военнослужащего села Карагай Максима Постаногова. Мужчина решил отправиться на фронт добровольцем. Дата прощания с военнослужащим пока не назначена. Спецоперация, о которой объявил президент РФ Владимир Путин, продолжается с 24 февраля. Глава государства отмечал, что главной целью спецоперации является освобождение территорий Донецка и Луганска, защита мирных жителей от киевского режима.