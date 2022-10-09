09 октября 2022
08 октября 2022

На Украине погиб пермяк, у которого через 11 дней истекал срок контракта

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, девушка, армия, дежурный помощник, вооруженные силы, дежурный пост, солдат, красная повязка
Прощание с погибшим военнослужащим пройдет в Чайковском 11 октября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Чайковского городского округа (Пермский край), 38-летний Сергей Соколов. Информацию о гибели военнослужащего, появившуюся в соцсетях, URA.RU подтвердили в администрации округа.

«Действительно, погиб житель Чайковского округа [Сергей Соколов], служивший по контракту, и находившейся в зоне проведения СВО», — отметили в мэрии. По данным telegram-канала «Чайковская зорька», военнослужащий погиб 3 октября, не дожив до окончания срока действия контракта 11 дней. Прощание с Сергеем Соколовым пройдет в городе Чайковском 11 октября в ритуальном зале по адресу Вокзальная,12А.

Ранее сегодня стало известно о гибели военнослужащего села Карагай Максима Постаногова. Мужчина решил отправиться на фронт добровольцем. Дата прощания с военнослужащим пока не назначена.

Спецоперация, о которой объявил президент РФ Владимир Путин, продолжается с 24 февраля. Глава государства отмечал, что главной целью спецоперации является освобождение территорий Донецка и Луганска, защита мирных жителей от киевского режима.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Чайковского городского округа (Пермский край), 38-летний Сергей Соколов. Информацию о гибели военнослужащего, появившуюся в соцсетях, URA.RU подтвердили в администрации округа. «Действительно, погиб житель Чайковского округа [Сергей Соколов], служивший по контракту, и находившейся в зоне проведения СВО», — отметили в мэрии. По данным telegram-канала «Чайковская зорька», военнослужащий погиб 3 октября, не дожив до окончания срока действия контракта 11 дней. Прощание с Сергеем Соколовым пройдет в городе Чайковском 11 октября в ритуальном зале по адресу Вокзальная,12А. Ранее сегодня стало известно о гибели военнослужащего села Карагай Максима Постаногова. Мужчина решил отправиться на фронт добровольцем. Дата прощания с военнослужащим пока не назначена. Спецоперация, о которой объявил президент РФ Владимир Путин, продолжается с 24 февраля. Глава государства отмечал, что главной целью спецоперации является освобождение территорий Донецка и Луганска, защита мирных жителей от киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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