В ЯНАО администрация оплатила подрядчику невыполненные работы

Чиновник оплатил невыполненные работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Тазовский (ЯНАО) прокуратура выявила нарушения администрацией муниципальных контрактов по ремонту тротуаров по ул. Авиационная и ул. Пристанская. Чиновник принял невыполненные подрядчиком работы и выплатил ему деньги по контракту.

«Несмотря на то, что часть работ фактически не была выполнена подрядчиком, должностным лицом органа местного самоуправления работы были приняты и впоследствии оплачены. Общая сумма оплаты фактически невыполненных работ составила более 62 тысяч рублей», — сообщает официальный сайт прокуратуры по ЯНАО.

В отношении должностного лица возбуждено административное дело за приемку выполненных работ, несоответствующим условиям контракта. Муниципальному чиновнику назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о чиновнике, который был привлечен прокуратурой за нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок.