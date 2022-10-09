09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

В ЯНАО администрация оплатила подрядчику невыполненные работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы в парке Победы. Курган, ремонтные работы, парк победы, ремонт дороги, благоустройство, никольская часовня
Чиновник оплатил невыполненные работы Фото:

В поселке Тазовский (ЯНАО) прокуратура выявила нарушения администрацией муниципальных контрактов по ремонту тротуаров по ул. Авиационная и ул. Пристанская. Чиновник принял невыполненные подрядчиком работы и выплатил ему деньги по контракту.

«Несмотря на то, что часть работ фактически не была выполнена подрядчиком, должностным лицом органа местного самоуправления работы были приняты и впоследствии оплачены. Общая сумма оплаты фактически невыполненных работ составила более 62 тысяч рублей», — сообщает официальный сайт прокуратуры по ЯНАО.

В отношении должностного лица возбуждено административное дело за приемку выполненных работ, несоответствующим условиям контракта. Муниципальному чиновнику назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о чиновнике, который был привлечен прокуратурой за нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок.

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В поселке Тазовский (ЯНАО) прокуратура выявила нарушения администрацией муниципальных контрактов по ремонту тротуаров по ул. Авиационная и ул. Пристанская. Чиновник принял невыполненные подрядчиком работы и выплатил ему деньги по контракту. «Несмотря на то, что часть работ фактически не была выполнена подрядчиком, должностным лицом органа местного самоуправления работы были приняты и впоследствии оплачены. Общая сумма оплаты фактически невыполненных работ составила более 62 тысяч рублей», — сообщает официальный сайт прокуратуры по ЯНАО. В отношении должностного лица возбуждено административное дело за приемку выполненных работ, несоответствующим условиям контракта. Муниципальному чиновнику назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о чиновнике, который был привлечен прокуратурой за нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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