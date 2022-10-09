09 октября 2022

Тюменские власти хотят освободить часть бизнеса от налога

© Служба новостей «URA.RU»
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От налога на имущество освободят компании, создающие объекты туриндстрии Фото:

Тюменские компании, которые создают объекты туристической индустрии, будут освобождены от налога на имущество на пятилетний срок. Соответствующий законопроект, внесенный правительством региона, опубликован на сайте Тюменской областной думы.

«Проектом закона предлагается предоставить налоговые преференции в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов, впервые введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в перечень объектов туристской индустрии Тюменской области, на срок, составляющий пять налоговых периодов подряд», — говорится в документе. При этом перечень объектов туристической индустрии определяет тюменское правительство.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти продлили налоговые каникулы для ИП, созданных впервые. Нулевая налоговая ставка для части предпринимателей будет действовать до 1 января 2025 года.

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Тюменские компании, которые создают объекты туристической индустрии, будут освобождены от налога на имущество на пятилетний срок. Соответствующий законопроект, внесенный правительством региона, опубликован на сайте Тюменской областной думы. «Проектом закона предлагается предоставить налоговые преференции в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов, впервые введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в перечень объектов туристской индустрии Тюменской области, на срок, составляющий пять налоговых периодов подряд», — говорится в документе. При этом перечень объектов туристической индустрии определяет тюменское правительство. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти продлили налоговые каникулы для ИП, созданных впервые. Нулевая налоговая ставка для части предпринимателей будет действовать до 1 января 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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