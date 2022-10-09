Свердловский губернатор Куйвашев наградил лучших налогоплательщиков Свердловской области

В Свердловской области подвели итоги ежегодного конкурса при поддержке губернатора области Евгения Куйвашева «Лучший налогоплательщик 2021 года». Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
«Мы благодарны и нашим конкурсантам, и всем налогоплательщикам, которые своевременно отчисляют налоги. Благодарны за поддержку территории своего присутствия и создание устойчивого финансового фундамента нашего региона», — заявил министр финансов Свердловской области Александр Старков.
Конкурсная комиссия наградила почетными дипломами губернатора Свердловской области: АО «Агрофирма Патруши», ООО «Лестех», Свердловская железная дорога, ООО «САПФИР-Интеграция», НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», АО «Свинокомплекс «Уральский», ООО «СЛК Цемент» и АО «Тепличное».
Эти предприятия перечислили в 2021 году в областной и местные бюджеты порядка 7,1 миллиарда рублей налогов и направили 151,3 миллиона рублей на поддержку социально-значимых учреждений и организаций, строительство спортивных дворовых площадок, ремонт дорог, помощь пенсионерам, ветеранам, молодежи. На предприятиях — победителях конкурса работают более 37 тысяч жителей региона, а заработная плата превышает среднеобластной уровень.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловские силовики возбудили дело на директора одного из предприятий. Предположительно бизнесмен пытался скрыть от налоговой службы около двух миллионов рублей.
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В Свердловской области подвели итоги ежегодного конкурса при поддержке губернатора области Евгения Куйвашева «Лучший налогоплательщик 2021 года». Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Мы благодарны и нашим конкурсантам, и всем налогоплательщикам, которые своевременно отчисляют налоги. Благодарны за поддержку территории своего присутствия и создание устойчивого финансового фундамента нашего региона», — заявил министр финансов Свердловской области Александр Старков. Конкурсная комиссия наградила почетными дипломами губернатора Свердловской области: АО «Агрофирма Патруши», ООО «Лестех», Свердловская железная дорога, ООО «САПФИР-Интеграция», НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», АО «Свинокомплекс «Уральский», ООО «СЛК Цемент» и АО «Тепличное». Эти предприятия перечислили в 2021 году в областной и местные бюджеты порядка 7,1 миллиарда рублей налогов и направили 151,3 миллиона рублей на поддержку социально-значимых учреждений и организаций, строительство спортивных дворовых площадок, ремонт дорог, помощь пенсионерам, ветеранам, молодежи. На предприятиях — победителях конкурса работают более 37 тысяч жителей региона, а заработная плата превышает среднеобластной уровень. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские силовики возбудили дело на директора одного из предприятий. Предположительно бизнесмен пытался скрыть от налоговой службы около двух миллионов рублей.