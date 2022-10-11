FT: удары РФ выявили главную слабость украинской армии

11 октября 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

ВС РФ выявили нехватку систем ПВО на Украине Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удары России по территории Украины помогли выявить главную слабость Киева, а именно нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Financial Times. «Нападения России на крупнейшие города Украины будут все чаще вынуждать Киев выбирать между развертыванием своих скудных систем противовоздушной обороны для защиты гражданского населения или их использованием для продвижения контрнаступления», — пишет издание. Проблема, по мнению одного из западных советников по вопросам обороны, не столько в том, что у Украины нет средств ПВО, а в том, что их недостаточно «для защиты такой большой страны, поскольку ракеты могут лететь с разных направлений». По словам высокопоставленного западного чиновника, Киев уже перебросил часть своих систем ПВО на линию фронта, чтобы прикрыть войска. Между тем гражданское население осталось без прикрытия. В то же время старший научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк считает, что «в мире недостаточно систем ПВО, чтобы обеспечить полную защиту всей Украины». Россия нанесла множество ударов по инфраструктуре Украины утром 10 октября. После ударов Львов и Харьков остались без света.

Удары России по территории Украины помогли выявить главную слабость Киева, а именно нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Financial Times. «Нападения России на крупнейшие города Украины будут все чаще вынуждать Киев выбирать между развертыванием своих скудных систем противовоздушной обороны для защиты гражданского населения или их использованием для продвижения контрнаступления», — пишет издание. Проблема, по мнению одного из западных советников по вопросам обороны, не столько в том, что у Украины нет средств ПВО, а в том, что их недостаточно «для защиты такой большой страны, поскольку ракеты могут лететь с разных направлений». По словам высокопоставленного западного чиновника, Киев уже перебросил часть своих систем ПВО на линию фронта, чтобы прикрыть войска. Между тем гражданское население осталось без прикрытия. В то же время старший научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк считает, что «в мире недостаточно систем ПВО, чтобы обеспечить полную защиту всей Украины». Россия нанесла множество ударов по инфраструктуре Украины утром 10 октября. После ударов Львов и Харьков остались без света.