10 октября 2022

В центре Екатеринбурга машина вылетела на тротуар после лобового столкновения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, гибдд, дпс
На месте происшествия работают сотрудники ДПС Фото:

На перекрестке улиц Декабристов и Луначарского в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля, после чего их разбросало по проезжей части и тротуару. Об этом рассказал журналисту URA.RU очевидец происшествия.

«На перекрестке на Декабристов — Луначарского две машины влетели друг в друга. Одну вынесло на тротуар. На место приехали полицейские», — рассказал очевидец. Он приложил фотографии, на которых видно, что передние части двух автомобилей почти полностью разбиты.

URA.RU обратилось в пресс-службу ОГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что на место выехал экипаж полиции, информации о пострадавших пока нет. Силовики выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее на трассе Екатеринбург — Тюмень молодой человек на автомобиле вылетел в кювет, после чего машина перевернулась. В результате госпитализированы 17-летняя и 18-летняя пассажирки.

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На перекрестке улиц Декабристов и Луначарского в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля, после чего их разбросало по проезжей части и тротуару. Об этом рассказал журналисту URA.RU очевидец происшествия. «На перекрестке на Декабристов — Луначарского две машины влетели друг в друга. Одну вынесло на тротуар. На место приехали полицейские», — рассказал очевидец. Он приложил фотографии, на которых видно, что передние части двух автомобилей почти полностью разбиты. URA.RU обратилось в пресс-службу ОГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что на место выехал экипаж полиции, информации о пострадавших пока нет. Силовики выясняют обстоятельства происшествия. Ранее на трассе Екатеринбург — Тюмень молодой человек на автомобиле вылетел в кювет, после чего машина перевернулась. В результате госпитализированы 17-летняя и 18-летняя пассажирки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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