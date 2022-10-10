На перекрестке улиц Декабристов и Луначарского в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля, после чего их разбросало по проезжей части и тротуару. Об этом рассказал журналисту URA.RU очевидец происшествия.
«На перекрестке на Декабристов — Луначарского две машины влетели друг в друга. Одну вынесло на тротуар. На место приехали полицейские», — рассказал очевидец. Он приложил фотографии, на которых видно, что передние части двух автомобилей почти полностью разбиты.
URA.RU обратилось в пресс-службу ОГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что на место выехал экипаж полиции, информации о пострадавших пока нет. Силовики выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее на трассе Екатеринбург — Тюмень молодой человек на автомобиле вылетел в кювет, после чего машина перевернулась. В результате госпитализированы 17-летняя и 18-летняя пассажирки.
Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo