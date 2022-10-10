10 октября 2022
09 октября 2022
08 октября 2022

Прокуратура требует от больницы в ЯНАО нанять недостающих врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Проценко Дениса в окружной кардиологический диспансер. Сургут, медицина, врач, больница, доктор
В больнице Лабытнанги не хватает врачей Фото:

Больница Лабытнанги (ЯНАО) оказалась не укомплектована необходимыми врачами узких специальностей. Об этом сообщает прокуратура округа на своем сайте.

«Установлено, что вопреки интересам граждан в медицинском учреждении штат работников не укомплектован профильными специалистами: врачом-эндокринологом, детским врачом-офтальмологом, врачом-кардиологом. Кроме того, пациенты с тяжелыми формами неврологических заболеваний и инвалидностью не обеспечиваются бесплатными медицинскими средствами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким больным выдаются лекарства с маленьким сроком годности. Это не позволяет принимать их в течение всего курса лечения. Больнице назначен штраф в размере 75 тысяч рублей, а виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности.

В департамент здравоохранения был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее сообщалось, что жители региона не могут записаться к офтальмологу в больнице Лабытнанги. На тот момент один врач ушел в отпуск, а второй уволился.

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Больница Лабытнанги (ЯНАО) оказалась не укомплектована необходимыми врачами узких специальностей. Об этом сообщает прокуратура округа на своем сайте. «Установлено, что вопреки интересам граждан в медицинском учреждении штат работников не укомплектован профильными специалистами: врачом-эндокринологом, детским врачом-офтальмологом, врачом-кардиологом. Кроме того, пациенты с тяжелыми формами неврологических заболеваний и инвалидностью не обеспечиваются бесплатными медицинскими средствами», — говорится в сообщении. Отмечается, что таким больным выдаются лекарства с маленьким сроком годности. Это не позволяет принимать их в течение всего курса лечения. Больнице назначен штраф в размере 75 тысяч рублей, а виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности. В департамент здравоохранения был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее сообщалось, что жители региона не могут записаться к офтальмологу в больнице Лабытнанги. На тот момент один врач ушел в отпуск, а второй уволился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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