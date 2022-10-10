Прокуратура требует от больницы в ЯНАО нанять недостающих врачей

В больнице Лабытнанги не хватает врачей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Больница Лабытнанги (ЯНАО) оказалась не укомплектована необходимыми врачами узких специальностей. Об этом сообщает прокуратура округа на своем сайте.

«Установлено, что вопреки интересам граждан в медицинском учреждении штат работников не укомплектован профильными специалистами: врачом-эндокринологом, детским врачом-офтальмологом, врачом-кардиологом. Кроме того, пациенты с тяжелыми формами неврологических заболеваний и инвалидностью не обеспечиваются бесплатными медицинскими средствами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким больным выдаются лекарства с маленьким сроком годности. Это не позволяет принимать их в течение всего курса лечения. Больнице назначен штраф в размере 75 тысяч рублей, а виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности.

В департамент здравоохранения был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее сообщалось, что жители региона не могут записаться к офтальмологу в больнице Лабытнанги. На тот момент один врач ушел в отпуск, а второй уволился.