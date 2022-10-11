Власти Полтавы отключают электроэнергию из-за взрывов

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Временные отключения в электроэнергии пройдут в разных регионах Полтавы (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате ракетных ударов в Полтаве могут возникнуть перебои с электроэнергией. Об этом сообщил мэр города Александр Мамай. Он уточнил, что отключения будут проводиться в разных районах.

«В результате продолжительных ракетных обстрелов по энергоинфраструктуре Украины возникла угроза аварийных отключений электроэнергии в Полтавской общине. Будут проводиться временные периодические отключения в разных микрорайонах города», — написал Александр Мамай в своем telegram-канале.

Мэр Полтавы уточнил, что отключения электроэнергии необходимы, чтобы поддержать снабжение города. Он посоветовал местным жителям зарядить свои телефоны и павербанки, сделать запасы питьевой и технической воды, пищи. Позднее глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил в своем telegram-канале об отмене воздушной тревоги в регионе.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донбасса и помощь его жителям, страдающим от геноцида киевских властей.

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В результате ракетных ударов в Полтаве могут возникнуть перебои с электроэнергией. Об этом сообщил мэр города Александр Мамай. Он уточнил, что отключения будут проводиться в разных районах. «В результате продолжительных ракетных обстрелов по энергоинфраструктуре Украины возникла угроза аварийных отключений электроэнергии в Полтавской общине. Будут проводиться временные периодические отключения в разных микрорайонах города», — написал Александр Мамай в своем telegram-канале. Мэр Полтавы уточнил, что отключения электроэнергии необходимы, чтобы поддержать снабжение города. Он посоветовал местным жителям зарядить свои телефоны и павербанки, сделать запасы питьевой и технической воды, пищи. Позднее глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил в своем telegram-канале об отмене воздушной тревоги в регионе. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донбасса и помощь его жителям, страдающим от геноцида киевских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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