Власти Полтавы отключают электроэнергию из-за взрывов

11 октября 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Временные отключения в электроэнергии пройдут в разных регионах Полтавы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате ракетных ударов в Полтаве могут возникнуть перебои с электроэнергией. Об этом сообщил мэр города Александр Мамай. Он уточнил, что отключения будут проводиться в разных районах. «В результате продолжительных ракетных обстрелов по энергоинфраструктуре Украины возникла угроза аварийных отключений электроэнергии в Полтавской общине. Будут проводиться временные периодические отключения в разных микрорайонах города», — написал Александр Мамай в своем telegram-канале. Мэр Полтавы уточнил, что отключения электроэнергии необходимы, чтобы поддержать снабжение города. Он посоветовал местным жителям зарядить свои телефоны и павербанки, сделать запасы питьевой и технической воды, пищи. Позднее глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил в своем telegram-канале об отмене воздушной тревоги в регионе. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донбасса и помощь его жителям, страдающим от геноцида киевских властей.

В результате ракетных ударов в Полтаве могут возникнуть перебои с электроэнергией. Об этом сообщил мэр города Александр Мамай. Он уточнил, что отключения будут проводиться в разных районах. «В результате продолжительных ракетных обстрелов по энергоинфраструктуре Украины возникла угроза аварийных отключений электроэнергии в Полтавской общине. Будут проводиться временные периодические отключения в разных микрорайонах города», — написал Александр Мамай в своем telegram-канале. Мэр Полтавы уточнил, что отключения электроэнергии необходимы, чтобы поддержать снабжение города. Он посоветовал местным жителям зарядить свои телефоны и павербанки, сделать запасы питьевой и технической воды, пищи. Позднее глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил в своем telegram-канале об отмене воздушной тревоги в регионе. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донбасса и помощь его жителям, страдающим от геноцида киевских властей.