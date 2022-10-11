В Челябинске под окнами нашли тело силовика

Офицер полиции покончил жизнь самоубийством
В Челябинске под окнами жилого дома нашли тело участкового полиции. В пресс-службе ГУ МВД по области URA.RU подтвердили гибель коллеги.
«Погибший являлся старшим лейтенантом и работал участковым в Калининском отделе полиции Челябинска. Его тело обнаружили 9 октября под окнами дома, в котором он проживал», — сообщает telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
Основная версия — самоубийство. Силовик мог покончить с собой. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.
«Факт подтвердился. Проводится служебная проверка», — подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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