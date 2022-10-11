В Челябинске под окнами нашли тело силовика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улицы города. Карантин. Тюмень, кот, окно
Офицер полиции покончил жизнь самоубийством Фото:

В Челябинске под окнами жилого дома нашли тело участкового полиции. В пресс-службе ГУ МВД по области URA.RU подтвердили гибель коллеги.

«Погибший являлся старшим лейтенантом и работал участковым в Калининском отделе полиции Челябинска. Его тело обнаружили 9 октября под окнами дома, в котором он проживал», — сообщает telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Основная версия — самоубийство. Силовик мог покончить с собой. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

«Факт подтвердился. Проводится служебная проверка», — подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал  https://t.me/ACityThatSmog

В Челябинске под окнами жилого дома нашли тело участкового полиции. В пресс-службе ГУ МВД по области URA.RU подтвердили гибель коллеги. «Погибший являлся старшим лейтенантом и работал участковым в Калининском отделе полиции Челябинска. Его тело обнаружили 9 октября под окнами дома, в котором он проживал», — сообщает telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Основная версия — самоубийство. Силовик мог покончить с собой. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего. «Факт подтвердился. Проводится служебная проверка», — подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...