В Челябинске под окнами нашли тело силовика

Офицер полиции покончил жизнь самоубийством Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Челябинске под окнами жилого дома нашли тело участкового полиции. В пресс-службе ГУ МВД по области URA.RU подтвердили гибель коллеги.

«Погибший являлся старшим лейтенантом и работал участковым в Калининском отделе полиции Челябинска. Его тело обнаружили 9 октября под окнами дома, в котором он проживал», — сообщает telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Основная версия — самоубийство. Силовик мог покончить с собой. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

«Факт подтвердился. Проводится служебная проверка», — подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.