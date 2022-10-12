Экс-генерал ФСБ нашел способ избавить Украину от военной помощи с Запада

Экс-генерал ФСБ предложил бить по местам «переобувки» поездов на Украину, чтобы лишить Киев поставок оружия

12 октября 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Александр Михайлов предложил способ прекратить поставки западной военной помощи на Украину Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если вывести из строя станции, где производят замену колесных пар поездов на Украине, то можно лишить страну военных поставок с Запада. Такую идею по борьбе с западным оружием на Украине предложил генерал-майор ФСБ РФ в отставке Александр Михайлов. «На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где „переобуваются“ поезда (колея на постсоветском пространстве шире, чем в других странах Европы — ред. URA.RU), чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад», — сказал эксперт РИА «Новости». Утром 10 октября Вооруженные силы России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. По сообщению Минобороны России, цель российских властей была достигнута. Сообщается, что массированный удар наносился по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Президент РФ Владимир Путин пообещал украинским властям продолжение обстрелов в случае, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской инфраструктуре. Специалист в области военной политологии Константин Сивков объяснил, что ВС РФ нанесли точечные удары для того, чтобы показать местным властям, что Россия не оставит без ответа преступления киевского режима.

Если вывести из строя станции, где производят замену колесных пар поездов на Украине, то можно лишить страну военных поставок с Запада. Такую идею по борьбе с западным оружием на Украине предложил генерал-майор ФСБ РФ в отставке Александр Михайлов. «На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где „переобуваются“ поезда (колея на постсоветском пространстве шире, чем в других странах Европы — ред. URA.RU), чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад», — сказал эксперт РИА «Новости». Утром 10 октября Вооруженные силы России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. По сообщению Минобороны России, цель российских властей была достигнута. Сообщается, что массированный удар наносился по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Президент РФ Владимир Путин пообещал украинским властям продолжение обстрелов в случае, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской инфраструктуре. Специалист в области военной политологии Константин Сивков объяснил, что ВС РФ нанесли точечные удары для того, чтобы показать местным властям, что Россия не оставит без ответа преступления киевского режима.