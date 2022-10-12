Вахтовые рабочие из Башкортостана погибли в ДТП на «трассе смерти» Р-404 Тюмень — ХМАО, врезавшись в опору освещения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.
«Вахтовые рабочие из Башкортостана погибли вечером 11 октября в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобиль „ВАЗ-211440“ въехал в опору освещения на 58 км дороги. Удар был настолько сильным, что из четырех человек, находившихся в машине, трое погибли на месте, один доставлен в больницу с многочисленными травмами», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Жертвами ДТП на федеральной дороге, которая из-за большого количеств аварий получила неофициальное название «трасса смерти», стали 32-летний водитель и двое пассажиров 53-х и 38-ми лет. Личность выжившего пассажира пока не установлена.
Фото: УГИБДД по Тюменской области
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Вахтовые рабочие из Башкортостана погибли в ДТП на «трассе смерти» Р-404 Тюмень — ХМАО, врезавшись в опору освещения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. «Вахтовые рабочие из Башкортостана погибли вечером 11 октября в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобиль „ВАЗ-211440“ въехал в опору освещения на 58 км дороги. Удар был настолько сильным, что из четырех человек, находившихся в машине, трое погибли на месте, один доставлен в больницу с многочисленными травмами», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Жертвами ДТП на федеральной дороге, которая из-за большого количеств аварий получила неофициальное название «трасса смерти», стали 32-летний водитель и двое пассажиров 53-х и 38-ми лет. Личность выжившего пассажира пока не установлена.