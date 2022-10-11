11 октября 2022

Мобилизованные челябинцы получат выплаты при ранении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Власти назвала суммы, которые выплатят при увечье Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные жители Челябинской области смогут получить до полумиллиона рублей в случае ранения или получения инвалидности. Об этом 12 октября рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

«При получении ранения, увечья или контузии легкой и средней тяжести мобилизованный получит единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Если увечье повлечет дальнейшую инвалидизация участника спецоперации, то сумма увеличится до 500 тысяч рублей. Данные выплаты регулирует региональный закон и мы не исключаем, что такие случаи могут возникнуть», — заявила Буторина в эфире радио интервью «Комсомольская правда- Челябинск».

Буторина отметила, что выплаты будут проходить через органы социальной защиты и помощь носит заявительный характер со стороны раненного участника СВО. Для получения выплаты участнику спецоперации необходимо будет предоставить медицинский документ, подтверждающий полученное ранение.

Указ о частичной мобилизации был подписан Владимиром Путиным 21 сентября. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО), объявленной 24 февраля. По словам президента страны, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал  https://t.me/ACityThatSmog

Мобилизованные жители Челябинской области смогут получить до полумиллиона рублей в случае ранения или получения инвалидности. Об этом 12 октября рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина. «При получении ранения, увечья или контузии легкой и средней тяжести мобилизованный получит единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Если увечье повлечет дальнейшую инвалидизация участника спецоперации, то сумма увеличится до 500 тысяч рублей. Данные выплаты регулирует региональный закон и мы не исключаем, что такие случаи могут возникнуть», — заявила Буторина в эфире радио интервью «Комсомольская правда- Челябинск». Буторина отметила, что выплаты будут проходить через органы социальной защиты и помощь носит заявительный характер со стороны раненного участника СВО. Для получения выплаты участнику спецоперации необходимо будет предоставить медицинский документ, подтверждающий полученное ранение. Указ о частичной мобилизации был подписан Владимиром Путиным 21 сентября. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО), объявленной 24 февраля. По словам президента страны, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...