Мобилизованные челябинцы получат выплаты при ранении

Власти назвала суммы, которые выплатят при увечье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные жители Челябинской области смогут получить до полумиллиона рублей в случае ранения или получения инвалидности. Об этом 12 октября рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

«При получении ранения, увечья или контузии легкой и средней тяжести мобилизованный получит единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Если увечье повлечет дальнейшую инвалидизация участника спецоперации, то сумма увеличится до 500 тысяч рублей. Данные выплаты регулирует региональный закон и мы не исключаем, что такие случаи могут возникнуть», — заявила Буторина в эфире радио интервью «Комсомольская правда- Челябинск».

Буторина отметила, что выплаты будут проходить через органы социальной защиты и помощь носит заявительный характер со стороны раненного участника СВО. Для получения выплаты участнику спецоперации необходимо будет предоставить медицинский документ, подтверждающий полученное ранение.

Указ о частичной мобилизации был подписан Владимиром Путиным 21 сентября. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО), объявленной 24 февраля. По словам президента страны, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.