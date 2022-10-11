Пермские бары открыли бронь на новогодние корпоративы

12 октября 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Более 40 площадок в городе предлагают проведение корпоративов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пермские бары начали анонсировать новогодние корпоративы. Места уже можно бронировать. «Ждать уже недолго, скоро будет елка! Уже пора подумать о том, где пройдет ваш новогодний корпоратив», — указано в рекламном предложении пермского бара LUBA PARTY PLACE. Бар предлагает четыре разных по оформлению зала под корпоративы, танцпол, шоу-программу с Дедом Морозом, караоке и банкетное меню. А в караоке-баре «Баритон» указано, что есть возможность запустить фейерверк. Сети банкетных залов «Венеция» предлагает пермякам послушать в Новый год живую музыку и посмотреть на выступление цыганского ансамбля. Ресторан северной кухни «Экспедиция» предложил три зала со стоимостью меню от 1500 рублей с человека. За бронирование обещают подарок. В Diesel Room — много локаций для празднования компаний разной вместимости: три VIP-зала, кальянная комната и два больших зала. Всего в Перми — более 40 площадок, которые заявили о готовности проводить корпоративы. Стоимость празднования разнится от 1000 до 4000 рублей с человека.

Пермские бары начали анонсировать новогодние корпоративы. Места уже можно бронировать. «Ждать уже недолго, скоро будет елка! Уже пора подумать о том, где пройдет ваш новогодний корпоратив», — указано в рекламном предложении пермского бара LUBA PARTY PLACE. Бар предлагает четыре разных по оформлению зала под корпоративы, танцпол, шоу-программу с Дедом Морозом, караоке и банкетное меню. А в караоке-баре «Баритон» указано, что есть возможность запустить фейерверк. Сети банкетных залов «Венеция» предлагает пермякам послушать в Новый год живую музыку и посмотреть на выступление цыганского ансамбля. Ресторан северной кухни «Экспедиция» предложил три зала со стоимостью меню от 1500 рублей с человека. За бронирование обещают подарок. В Diesel Room — много локаций для празднования компаний разной вместимости: три VIP-зала, кальянная комната и два больших зала. Всего в Перми — более 40 площадок, которые заявили о готовности проводить корпоративы. Стоимость празднования разнится от 1000 до 4000 рублей с человека.