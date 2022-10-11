В Челябинске построят новый логистический центр

Складской комплекс будут строить в Чурилово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в микрорайоне Чурилово появится новый складской комплекс, общая площадь застройки составит более 40 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в границах: улица Зальцмана, Эльтонская 1-я, Самохина, северо-восточная граница гаражного кооператива в Тракторозаводском районе города. Предполагается размещение новых объектов застройки коммунально-складского назначения в соответствии с нормативами и с учетом обеспеченности транспортной доступности прилегающих территорий, существующих и проектируемых учреждений», — говорится в документации.

Логистический центр откроется в Тракторозаводском районе с южной стороны Первого озера. Согласно документации, инициатор застройки — компания ООО «Лидер», учредителями которой являются предприниматели Дарья Беляева (67%) и Павел Ковалев (33%). По данным «СБИС», компания занимается оптовой и розничной торговлей.

Ранее на окраине Челябинска в районе Новоградского тракта на продажу был выставлен земельный участок площадью 40 гектаров за 206 млн рублей. Информация об этом размещена на портале «Авито».

Кадастровая стоимость участка под складскую базу составляет 34 миллиона 727 тысяч рублей