В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена на саммите G20

Кремль: РФ и США не направляли запросы на переговоры Путина и Байдена на саммите G20
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Президенты США и РФ не планировали контакты на предстоящем саммите, заявил Песков Фото:

Ни Россия, ни США не направляли запрос на проведение переговоров между главами государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ни от российской, ни от американской стороны запросов на организацию контактов на высшем уровне не было. О возможных встречах — оставим хлеб политологам», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита G20 в Индонезии.

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Ни Россия, ни США не направляли запрос на проведение переговоров между главами государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ни от российской, ни от американской стороны запросов на организацию контактов на высшем уровне не было. О возможных встречах — оставим хлеб политологам», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита G20 в Индонезии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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