В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена на саммите G20

Президенты США и РФ не планировали контакты на предстоящем саммите, заявил Песков
Ни Россия, ни США не направляли запрос на проведение переговоров между главами государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ни от российской, ни от американской стороны запросов на организацию контактов на высшем уровне не было. О возможных встречах — оставим хлеб политологам», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита G20 в Индонезии.
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