Власти РФ начали готовиться к новым запретам Европы, находя новых союзников

Новак: Россия готовится к газовому эмбарго с ЕС

12 октября 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Новак сообщил о подготовке России к новым санкциям со стороны Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Российской Федерации начали подготовку к новым запретам со стороны Европы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак во время выступления на «Российской энергетической неделе». «Россия готовится к эмбарго ЕС на нефть, реализует ряд проектов по переориентации энергоресурсов на Восток», — заявил Новак. Трансляция конференции проходит на телеканале «Россия 24».

Правительство Российской Федерации начали подготовку к новым запретам со стороны Европы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак во время выступления на «Российской энергетической неделе». «Россия готовится к эмбарго ЕС на нефть, реализует ряд проектов по переориентации энергоресурсов на Восток», — заявил Новак. Трансляция конференции проходит на телеканале «Россия 24».