Власти РФ начали готовиться к новым запретам Европы, находя новых союзников

Новак: Россия готовится к газовому эмбарго с ЕС
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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, новак александр
Новак сообщил о подготовке России к новым санкциям со стороны Европы Фото:
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Правительство Российской Федерации начали подготовку к новым запретам со стороны Европы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак во время выступления на «Российской энергетической неделе».

«Россия готовится к эмбарго ЕС на нефть, реализует ряд проектов по переориентации энергоресурсов на Восток», — заявил Новак. Трансляция конференции проходит на телеканале «Россия 24».

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Правительство Российской Федерации начали подготовку к новым запретам со стороны Европы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак во время выступления на «Российской энергетической неделе». «Россия готовится к эмбарго ЕС на нефть, реализует ряд проектов по переориентации энергоресурсов на Восток», — заявил Новак. Трансляция конференции проходит на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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