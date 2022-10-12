Власти РФ начали готовиться к новым запретам Европы, находя новых союзников

Новак сообщил о подготовке России к новым санкциям со стороны Европы
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Правительство Российской Федерации начали подготовку к новым запретам со стороны Европы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак во время выступления на «Российской энергетической неделе».
«Россия готовится к эмбарго ЕС на нефть, реализует ряд проектов по переориентации энергоресурсов на Восток», — заявил Новак. Трансляция конференции проходит на телеканале «Россия 24».
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